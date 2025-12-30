Fan se sobrepasa en pleno show con Ana del Castillo y ella lo para en seco frente a todos

La cantante colombiana Ana del Castillo, una de las voces más visibles del vallenato contemporáneo, vivió un momento incómodo en pleno escenario durante una de sus presentaciones más recientes.

Después de que un asistente se sobrepasara al tocarla sin su consentimiento, obligándola a detener momentáneamente el espectáculo y expresar públicamente su rechazo al comportamiento del fanático.

Fanático intenta sobrepasarse con Ana del Castillo en pleno concierto

El incidente sucedió cuando la artista, quien se destaca por su cercanía con el público en sus conciertos, invitó a un fanático a subir al escenario para tomarse una foto con ella frente a los asistentes.



Según testigos presentes en el evento, el hombre llegó al escenario aparentemente en estado de embriaguez y aprovechó el momento para tocar a la cantante de forma inapropiada, justo en la parte baja de la espalda.



Lo que fue percibido inmediatamente como un acto irrespetuoso por el público y por la propia artista.

La reacción de Ana del Castillo fue inmediata. La intérprete interrumpió el concierto, se apartó del fanático y dejó claro su descontento frente al público presente.

Además, solicitó la intervención del equipo de seguridad para que se encargara de la situación y reforzó con firmeza sus límites personales y profesionales.

El momento fue grabado por varios asistentes y en cuestión de horas, los videos comenzaron a circular en redes sociales como Instagram, TikTok y otras plataformas digitales, generando múltiples reacciones entre los usuarios de internet.

Muchas de estas publicaciones mostraron el instante exacto en que el hombre se sobrepasa con la cantante y la reacción posterior de ella al apartarse.

En los videos y publicaciones compartidos en redes también se observó que algunos espectadores apoyaron la actitud de la artista, destacando la importancia de no normalizar comportamientos irrespetuosos, incluso en contextos de emoción y cercanía con los fans.

Este incidente se suma a otros momentos que han marcado la agenda pública de Ana del Castillo en 2025, incluyendo situaciones virales en sus presentaciones en vivo.

Una muestra de cómo su presencia en escenarios multitudinarios continúa generando atención tanto por su música como por eventos que van más allá de lo artístico.

Hasta el momento, ni la cantante ni su equipo han emitido un comunicado oficial más allá de lo expresado en el escenario, pero la réplica del video en redes sociales mantiene el tema en la conversación pública, reuniendo miles de comentarios de seguidores sobre lo ocurrido.

