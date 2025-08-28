VIDEO: Ana del Castillo desata comentarios tras lanzar papas en pleno concierto

Ana del Castillo, una de las figuras más carismáticas y talentosas del vallenato contemporáneo, ha vuelto a monopolizar los titulares, no solo por la potencia de su voz o su arrolladora presencia escénica, sino por un acto insólito que ha dejado a sus fans y a las redes sociales completamente impactados.

Puedes leer: El aireado reclamo de Ana del Castillo en pleno concierto porque le robaron su celular

La joven artista valduparense, conocida afectuosamente como la "Bomba Sexi del Vallenato", protagonizó un momento que ya se ha inmortalizado en San Cristóbal, Bolívar: en medio de una vibrante interpretación, decidió repartir alegría en forma de papas fritas a su público.



El singular episodio tuvo lugar durante un concierto en San Cristóbal, Bolívar, donde Ana del Castillo se presentó ante una multitud entregada.

Mientras entonaba "Los Sabanales", un clásico inmortal del vallenato que resonaba en el ambiente, la cantante apareció con una voluminosa canasta repleta de paquetes de papas fritas, de esas que tradicionalmente se comercializan en los eventos masivos.

Sin dudarlo un segundo, y fiel a su estilo "sexy" que la caracteriza, vestida con un llamativo short de jean y una blusa metalizada, comenzó a lanzar las golosinas a sus eufóricos seguidores. El momento cumbre llegó con una frase que ya se ha inmortalizado: "¡Trague papa pa’ que sea famoso!", exclamó la artista con su inconfundible energía, desatando risas y vítores entre los asistentes.

La escena, capturada en video por numerosos asistentes, no tardó en viralizarse a través de las plataformas digitales, generando una ola de miles de comentarios y reacciones. Los internautas y el público presente destacaron la originalidad y el carisma de Ana del Castillo.

Publicidad

Mensajes como "Ana del Castillo eres hermosa", "Esa mujer es única" y "Linda, Ana" inundaron las redes, aplaudiendo la espontaneidad de la artista.

Puedes leer: Ana del Castillo enciende a fanáticos con su irreverente 'pase del Nokia Vol. 2'

Publicidad

Para muchos, este tipo de gestos poco convencionales son precisamente los que la distinguen y la hacen tan "única y especial". La algarabía y las ovaciones con las que el público recibió las papas demostraron la conexión genuina y cercana que la cantante mantiene con sus fans.

Este incidente, aunque inusual, no es un hecho aislado en la trayectoria de Ana del Castillo. A sus 26 años, la artista ha sabido forjar una carrera marcada por su talento, carisma y una personalidad arrolladora y desparpajada.

Sus éxitos como ‘Ay, ay, ay’, ‘La cachera’, ‘Ya es mío’ y ‘Cuando te veo’ conquistaron el corazón de miles, pero es su "esencia y particular estilo" lo que la ha llevado frecuentemente a los titulares de los medios de entretenimiento y a generar debates entre los usuarios de redes sociales.

Ella no teme mostrarse auténtica, y su vida personal y sus opiniones directas también han sido parte de su notoriedad. Este episodio de las papas es una prueba más de su carácter distintivo, que no se limita a su impecable voz o su capacidad para recorrer "cada rincón de Colombia" con su arte.

Recientemente, antes de este particular "aguacero de papas", Ana del Castillo ya había acaparado la atención por otra contundente muestra de su personalidad y devoción: la realización de un tatuaje con el rostro de Diomedes Díaz, el legendario "Cacique de la Junta", a quien considera su más grande referente musical.

Exhibiendo orgullosamente la imagen del ídolo vallenato en la parte inferior de su pierna derecha, la artista valduparense declaró que llevar a Diomedes en su piel es un "homenaje eterno" al hombre que le enseñó que "el vallenato es pasión y alma".

Publicidad

Su profunda admiración trasciende lo musical, al punto de afirmar que se siente "como su hija", aunque con la aclaración de que "no es lo mismo". Este gesto, que también generó una tormenta de reacciones y comentarios en línea, refuerza la imagen de Ana del Castillo como una figura que no pasa desapercibida, siempre dispuesta a romper moldes y a expresar sus sentimientos sin tapujos.

Es esta combinación de talento y una personalidad singular lo que la ha consolidado como una de las voces más apasionadas y comentadas del vallenato actual.

Publicidad

Así, con paquetes de papas y una actitud inconfundible, Ana del Castillo sigue demostrando por qué es una de las artistas más queridas y, a la vez, más en boca de todos en el panorama musical colombiano.

Mira también: La divertida reacción de Ana del Castillo y Paola Jara cuando se presentó una pelea en un concierto