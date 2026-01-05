Publicidad

La temida prisión federal donde está Nicolás Maduro; pasó Diddy y "El Chapo" Guzmán

La temida prisión federal donde está Nicolás Maduro; pasó Diddy y “El Chapo” Guzmán

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn es conocido por sus duras condiciones y por albergar figuras mediáticas que enfrentan procesos federales en Estados Unidos.

Así es la temida prisión federal de Brooklyn donde está Nicolás Maduro
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

El nombre del Centro de Detención Metropolitano de Nueva York volvió a tomar fuerza tras confirmarse que Nicolás Maduro permanece recluido en esta prisión federal ubicada en Brooklyn.

No se trata de una cárcel cualquiera: es la única prisión federal activa en la ciudad y una de las que más críticas ha recibido por sus condiciones internas, su manejo administrativo y los testimonios que han salido a la luz con los años.

Puedes leer: Por qué Nicolás Maduro apareció cojeando ante la justicia de EEUU; destapan la verdad

El penal de Brooklyn donde hoy permanece Nicolás Maduro

Desde el cierre del Centro Correccional Metropolitano en Manhattan, el MDC de Brooklyn concentra a cerca de 1.200 personas que esperan audiencias o decisiones judiciales en cortes federales. Allí no solo ha estado Maduro, también han pasado figuras internacionales de alto perfil que han protagonizado procesos mediáticos seguidos por la prensa mundial.

El edificio, levantado en una zona industrial del distrito, ha sido descrito por exinternos como un lugar hostil, con celdas pequeñas, mobiliario básico y restricciones severas durante las primeras etapas de permanencia. Camas metálicas, colchones delgados y espacios reducidos hacen parte del entorno diario de quienes esperan allí el avance de sus procesos.

Con el paso del tiempo, el MDC se ha ganado una reputación difícil. Denuncias públicas han señalado falta de personal, fallas en los servicios básicos y situaciones de tensión al interior del centro. Estas quejas no vienen solo de familiares o defensores, sino también de personas que estuvieron recluidas y luego hicieron públicas sus experiencias.

Entre los nombres que han pasado por esta prisión se encuentran Joaquín “El Chapo” Guzmán, el artista Sean ‘Diddy’ Combs y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Todos coincidieron, en distintos momentos, en un mismo lugar que hoy vuelve a estar bajo los reflectores por la presencia del líder venezolano.

Uno de los testimonios más recordados fue el de Ghislaine Maxwell, quien calificó su reclusión como degradante y comparó su celda con escenarios de ficción conocidos por su crudeza. Otros internos también han descrito escenas de desorden y episodios alarmantes dentro del recinto, lo que reforzó la mala fama del lugar.

Puedes leer: ¿Por qué Nicolás Maduro viste overol gris y no naranja tras su captura en EE. UU.?

En 2019, la prisión enfrentó uno de sus momentos más críticos cuando quedó varios días sin electricidad ni calefacción en pleno invierno. Las bajas temperaturas en Nueva York hicieron que la situación se volviera insostenible, generando protestas internas que luego se viralizaron en redes sociales gracias a videos grabados desde el exterior.

Tras ese episodio, el Departamento de Justicia abrió una investigación para revisar si la Oficina de Prisiones contaba con planes adecuados para enfrentar emergencias. A raíz de lo ocurrido, un grupo de internos interpuso una demanda colectiva que terminó en una compensación económica millonaria.

Actualmente, el MDC sigue operando bajo estrictas medidas de seguridad. La presencia de figuras de alto perfil obliga a protocolos especiales, traslados vigilados y audiencias sin acceso a cámaras. En ese contexto, la estadía de Nicolás Maduro en esta prisión no pasa desapercibida y vuelve a poner en discusión el estado real del sistema penitenciario federal en Estados Unidos.

