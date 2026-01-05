Por qué Nicolás Maduro apareció cojeando ante la justicia de EEUU; destapan la verdad

Las imágenes dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Nicolás Maduro fue captado caminando con evidente dificultad durante su traslado al tribunal federal en Nueva York, luego de su captura por parte de autoridades estadounidenses.

La escena no pasó desapercibida y de inmediato surgieron preguntas, versiones encontradas y teorías sobre un posible problema físico o una lesión sufrida durante el operativo.

Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a conocerse detalles que aclaran qué fue lo que realmente ocurrió y por qué el mandatario venezolano apareció cojeando frente a cámaras y periodistas.

Maduro fue visto saliendo de un vehículo oficial, escoltado por agentes federales, con un paso lento y asimétrico. Su forma de caminar generó especulación en redes sociales, donde muchos se preguntaban si había sufrido algún golpe, una lesión previa o si su estado de salud estaba comprometido.

La escena fue analizada cuadro por cuadro, alimentando versiones que iban desde supuestos problemas médicos hasta consecuencias directas del operativo de captura. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso y periodistas con acceso a información directa aclararon rápidamente el contexto.

VIDEO: Así fue el traslado de Nicolás Maduro a Nueva York Foto: Captura Blu Radio y redes de Nicolás Maduro

La explicación detrás de la cojera de Nicolás Maduro

De acuerdo con versiones periodísticas, la dificultad al caminar no estaría relacionada con una herida ni con una condición médica grave. La principal razón estaría ligada a las estrictas medidas de seguridad impuestas durante el traslado desde la cárcel federal en Brooklyn hasta el tribunal.

El periodista José Antonio Neme explicó que el uso de cadenas, grilletes y otros dispositivos de restricción habría condicionado la forma de caminar del mandatario. Este tipo de procedimientos son habituales en traslados de alto riesgo y están diseñados para limitar movimientos, no para comodidad del detenido.

Según estas versiones, al combinar el peso de los dispositivos, la postura forzada y el trayecto, la caminata se vuelve incómoda y poco natural, lo que explicaría la cojera que llamó tanto la atención.

Hasta el momento, no existe ningún informe oficial que indique que Nicolás Maduro haya resultado herido durante su captura o traslado. Tampoco se ha informado de una enfermedad o afectación física que le impida caminar con normalidad en condiciones habituales.

Las autoridades estadounidenses no han emitido comunicados sobre su estado de salud más allá de confirmar que se encuentra bajo custodia y que ha comparecido ante la justicia conforme a los protocolos establecidos.



Su situación actual en Estados Unidos

Actualmente, Nicolás Maduro permanece recluido en una cárcel federal en Nueva York, mientras avanza el proceso judicial en su contra. Durante su primera comparecencia, se declaró inocente y aseguró que se considera un prisionero de carácter político.

Su detención ha generado reacciones internacionales, pronunciamientos diplomáticos y una amplia cobertura mediática, especialmente por tratarse de una figura de alto perfil y por el impacto político que el caso representa en la región.

En medio de ese panorama, cualquier detalle, como su forma de caminar, se convierte en un foco de atención global, alimentando debates y análisis constantes.