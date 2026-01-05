Donald Trump amenazaría con operativo en Colombia, ¿vienen por Gustavo Petro?

El presidente de Estados Unidos Donald Trump generó polémica tras realizar fuertes declaraciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante un encuentro con periodistas.

En sus palabras, Trump cuestionó la situación del país y dejó abierta la posibilidad de una acción directa similar a otras operaciones impulsadas por su gobierno en Venezuela.

Donald Trump habla de un operativo militar en Colombia

Las declaraciones se produjeron cuando Trump fue consultado sobre la lucha contra el narcotráfico y el panorama político en América Latina. En ese contexto, se refirió a Colombia como un país que, según él, está “gobernado por un enfermo”, en alusión directa al mandatario colombiano.



Además, aseguró que el país atraviesa una situación grave relacionada con la producción y el tráfico de drogas.



Durante la conversación, Trump fue interrogado específicamente sobre la posibilidad de que Estados Unidos emprendiera una operación en Colombia. Ante esa pregunta, respondió con la frase: “Suena bien”, lo que fue interpretado como una señal de advertencia hacia el Gobierno colombiano, aunque sin anunciar formalmente una acción concreta para el país.

En declaraciones que causaron revuelo, Donald Trump volvió a generar polémica este domingo al afirmar que “Colombia también está muy enferma”, asegurando que el país “está gobernado por un hombre enfermo". pic.twitter.com/E2ofKrTS5U — NCT NOTICIAS (@NCTNOTICIAS) January 5, 2026

El mandatario estadounidense también reiteró acusaciones contra Gustavo Petro, a quien señaló de no combatir de manera efectiva el narcotráfico. Estas afirmaciones se suman a una serie de críticas que Trump ha expresado .En diferentes ocasiones sobre la política antidrogas de Colombia y su relación con Estados Unidos.

"Venezuela está muy enferma, Colombia también. Está dirigida por un hombre enfermo al que le gusta producir drogas y venderla a Estados Unidos. No lo va a hacer por mucho tiempo más. Tiene molinos y fábricas de drgoas, pero no lo va a hacer mucho más"

Las declaraciones de Trump se producen en un momento de tensión política y diplomática entre ambos países, marcado por diferencias en materia de seguridad, lucha contra las drogas y relaciones internacionales.

En sus respuestas, utilizó expresiones críticas hacia el Gobierno colombiano y afirmó que el país atraviesa una situación grave. Al ser preguntado sobre la posibilidad de una acción directa por parte de Estados Unidos, respondió sin precisar alcances, fechas ni medidas concretas. Hasta el momento, no se anuncia ninguna decisión oficial ni acción formal derivada de esos comentarios o si se refiere al cambio de presidencia.

