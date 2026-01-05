Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Donald Trump amenazaría con operativo en Colombia, ¿vienen por Gustavo Petro?

Donald Trump amenazaría con operativo en Colombia, ¿vienen por Gustavo Petro?

Un cruce de declaraciones elevó la tensión entre Estados Unidos y Colombia, luego de que se mencionara la posibilidad de una acción directa y se respondiera públicamente a las acusaciones.

Donald Trump y Gustavo Petro
Donald Trump habla de Colombia y de su mandatario
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

El presidente de Estados Unidos Donald Trump generó polémica tras realizar fuertes declaraciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante un encuentro con periodistas.

En sus palabras, Trump cuestionó la situación del país y dejó abierta la posibilidad de una acción directa similar a otras operaciones impulsadas por su gobierno en Venezuela.

Puedes leer: Reportan fallecimiento de una colombiana durante el operativo contra Nicolás Maduro

Donald Trump habla de un operativo militar en Colombia

Las declaraciones se produjeron cuando Trump fue consultado sobre la lucha contra el narcotráfico y el panorama político en América Latina. En ese contexto, se refirió a Colombia como un país que, según él, está “gobernado por un enfermo”, en alusión directa al mandatario colombiano.

Además, aseguró que el país atraviesa una situación grave relacionada con la producción y el tráfico de drogas.

"Venezuela está muy enferma, Colombia también. Está dirigida por un hombre enfermo al que le gusta producir drogas y venderla a Estados Unidos. No lo va a hacer por mucho tiempo más. Tiene molinos y fábricas de drgoas, pero no lo va a hacer mucho más"

Puedes leer: Advertencia de Trump a Petro tras caída de Nicolás Maduro: "Tiene que cuidar su trasero"

Las declaraciones de Trump se producen en un momento de tensión política y diplomática entre ambos países, marcado por diferencias en materia de seguridad, lucha contra las drogas y relaciones internacionales.

En sus respuestas, utilizó expresiones críticas hacia el Gobierno colombiano y afirmó que el país atraviesa una situación grave. Al ser preguntado sobre la posibilidad de una acción directa por parte de Estados Unidos, respondió sin precisar alcances, fechas ni medidas concretas. Hasta el momento, no se anuncia ninguna decisión oficial ni acción formal derivada de esos comentarios o si se refiere al cambio de presidencia.

Mira también: Captura de Nicolás Maduro: así fue el operativo que llevó a cabo Estados Unidos en Venezuela

