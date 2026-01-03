Trump advierte de segundo ataque 'mucho más grande': "Esto fue solo la punta del alfiler"

El operativo militar del 3 de enero de 2026, que incluyó bombardeos estratégicos en Caracas y la captura de la cúpula del régimen venezolano, ha sido calificado por Donald Trump como un éxito rotundo.

Sin embargo, el mensaje del mandatario estadounidense no fue de repliegue, sino de advertencia. Durante sus recientes declaraciones, Trump reveló que la incursión inicial fue mínima comparada con el poder de fuego que Washington tiene reservado para la región.

"Esto fue la punta del alfiler, pero tenemos otro ataque más grande si fuera necesario", sentenció el presidente. Aunque manifestó que probablemente una segunda ola no sea requerida debido al éxito de la primera fase, enfatizó que Estados Unidos está "listo para enviar un segundo y más grande ataque" si las circunstancias lo exigen.

Esta postura busca disuadir cualquier intento de reorganización por parte de las fuerzas militares venezolanas remanentes o de grupos aliados al chavismo.

Los detalles de la operación revelan un nivel de precisión y fuerza sin precedentes. Trump elogió a sus "guerreros de élite", destacando que la misión se llevó a cabo sin bajas estadounidenses, a pesar de lo peligroso y oscuro del escenario en Caracas.

El ataque impactó objetivos militares críticos como la Base Aérea La Carlota y zonas cercanas a Fuerte Tiuna, dejando a la capital venezolana sumida en el caos y sin servicio eléctrico durante horas.

La retórica de Trump también se centró en la seguridad interna de Estados Unidos. Al comparar la situación actual con administraciones pasadas, afirmó que Washington es ahora una ciudad segura donde la gente puede caminar tranquila, gracias a que su gobierno "ha hecho lo correcto" al enfrentar directamente a quienes inundaban el país con "venenos letales".

El presidente vinculó directamente a Maduro con el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, acusándolo de aterrorizar comunidades incluso en Colorado.

Trump ha dejado claro que no tiene miedo de mantener "soldados en tierra" y que la fuerza total de la justicia estadounidense se aplicará sin contemplaciones contra cualquiera que intente desestabilizar la región nuevamente.

