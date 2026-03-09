Fuerte aguacero en Bogotá: calles inundadas y peatones con el agua hasta las rodillas

La tarde de este lunes 9 de marzo Bogotá vivió una jornada pasada por agua. Un fuerte aguacero acompañado de granizo cayó en varios puntos de la ciudad y terminó dejando calles inundadas, tráfico lento y a muchos peatones y conductores atravesando zonas con agua hasta las rodillas.

Las lluvias comenzaron a sentirse en diferentes sectores de la capital durante la tarde y, en cuestión de minutos, varias vías empezaron a llenarse de agua. En algunos puntos incluso se formaron corrientes que cruzaban las calles mientras los vehículos intentaban avanzar con precaución.

Puedes leer: Juan Daniel Oviedo habla de su novio: "Enamorado y feliz"



De acuerdo con reportes del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), las precipitaciones se registraron en al menos seis localidades de Bogotá. Entre las zonas más impactadas estuvieron Usaquén, Suba, Chapinero, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme.

En estos sectores las lluvias generaron acumulación de agua en calles, andenes y algunas intersecciones importantes, lo que obligó a las autoridades a activar monitoreos constantes para revisar el estado de las vías.

Granizo y calles inundadas en el norte de Bogotá

Uno de los puntos donde más se sintió el impacto del aguacero fue el norte de la ciudad. En varios sectores incluso se registró caída de granizo, algo que sorprendió a quienes transitaban por la zona en ese momento.

Publicidad

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que se presentaron encharcamientos en intersecciones clave como la carrera 7 con calle 106, la carrera 7 con calle 127, la carrera 15 con calle 100 y la carrera 7 con calle 74.

En estos puntos el tránsito se redujo mientras los vehículos intentaban atravesar las zonas con acumulación de agua.

Publicidad

También se reportaron dificultades en la carrera 9 con calles 113 y 117, así como en la calle 127 con carrera 9A. Otro de los puntos donde se registró agua acumulada fue el deprimido de la calle 94 con carrera 9, un sector donde este tipo de situaciones suele generar congestión.

Puedes leer: Robo en negocio de Yeison Jiménez queda grabado en cámaras; familia revela imágenes



Videos muestran el impacto del aguacero

Las redes sociales rápidamente se llenaron de videos grabados por ciudadanos que mostraban cómo varias calles quedaron cubiertas por el agua.

Uno de los sectores donde más circularon imágenes fue Bella Suiza, en el norte de Bogotá. En videos grabados por residentes se observa la carrera 9 entre las calles 125 y 128 completamente inundada.

En las grabaciones se aprecia cómo el agua recorre la vía formando corrientes mientras algunos carros avanzan lentamente. En ciertos tramos los peatones debían caminar con el agua cubriéndoles gran parte de las piernas.

El Distrito informó que el monitoreo de las condiciones climáticas se mantuvo activo durante toda la jornada. Las entidades encargadas trabajaron de forma articulada para revisar los puntos donde se presentaron acumulaciones de agua.

En estas labores participaron el IDIGER, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que adelantaron inspecciones para verificar el estado de sumideros y drenajes en las zonas afectadas.

Publicidad

Así luce a esta hora el deprimido de la 94 tras el fuerte aguacero que cayó en Bogotá. 🌧️ El agua ha subido considerablemente y la movilidad está colapsada 📉



¿Está por la zona? ¡Cuéntenos cómo está el clima en su localidad! 👇#BogotáHoy #Lluvias pic.twitter.com/NCEUWEdjvM — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 9, 2026

Publicidad