Vivienda VIS en Colombia enfrenta posible cambio en su sistema de precios

Vivienda VIS en Colombia enfrenta posible cambio en su sistema de precios

Un proyecto de decreto plantea modificar la forma de fijar el precio de vivienda VIS en Colombia. La Procuraduría pidió revisar efectos para compradores y proyectos.

Vivienda VIS en Colombia
Vivienda VIS en Colombia podría cambiar su sistema de precios
Foto: ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de mar, 2026

Un proyecto de decreto del Gobierno nacional abrió un debate sobre la forma en que se fija el precio de la vivienda de interés social (VIS) en Colombia. La propuesta plantea un cambio en el modelo actual de venta de estos inmuebles, una medida que podría impactar tanto a compradores como al sector de la construcción.

Actualmente, muchos proyectos de vivienda VIS utilizan el salario mínimo como referencia para establecer el valor de los inmuebles. Es decir, el precio se expresa en cierta cantidad de salarios mínimos y el valor final en pesos se determina en el momento de la escrituración.

El borrador del decreto propone que el precio se defina desde el inicio en pesos colombianos. De esa manera, el valor quedaría fijado desde el momento en que el comprador se vincula al proyecto, lo que evitaría cambios automáticos asociados a incrementos del salario mínimo.

Según el Ministerio de Vivienda, la intención consiste en ofrecer mayor claridad a los compradores y evitar aumentos que puedan surgir cuando el salario mínimo sube cada año.

Procuraduría advierte posibles riesgos del cambio

La Procuraduría General de la Nación pidió revisar con detalle los posibles efectos de esta modificación en el sistema de vivienda de interés social.

El organismo de control solicitó información técnica al Ministerio de Vivienda para analizar el impacto que podría tener el decreto en el mercado inmobiliario y en los hogares que planean adquirir vivienda.

Entre los puntos señalados por la Procuraduría aparece la necesidad de evaluar efectos normativos, contractuales y financieros, especialmente en proyectos que ya se encuentran en desarrollo o que cuentan con compradores vinculados.

La entidad indicó que el cambio debe revisarse cuidadosamente para evitar problemas en contratos firmados bajo el modelo actual de fijación de precios.

Publicidad

Documentos que podrían verse involucrados en el proceso de compra

Dentro de la advertencia del organismo de control también aparece la necesidad de revisar los documentos que forman parte del proceso de compra de vivienda.

Publicidad

En muchos proyectos inmobiliarios los compradores firman acuerdos previos antes de la entrega del inmueble. Entre esos documentos se encuentran:

  • Separación de la vivienda
  • Promesa de compraventa
  • Encargo fiduciario
  • Opción de compra
  • Cualquier documento equivalente relacionado con la adquisición del inmueble

Estos instrumentos permiten asegurar la compra de la vivienda y establecen compromisos entre el comprador y la constructora. Por esa razón, cualquier cambio en el sistema de precios podría tener implicaciones en acuerdos firmados con anterioridad.

Topes de precio para vivienda VIS y VIP en Colombia

El proyecto de decreto también mantiene los límites máximos permitidos para la venta de viviendas dentro de los programas de interés social.

Estos topes funcionan como referencia para definir el precio máximo de los inmuebles dentro de cada categoría. Los límites planteados son:

  • Vivienda de Interés Social (VIS): hasta 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
  • Vivienda de Interés Prioritario (VIP): hasta 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La vivienda VIS está dirigida principalmente a hogares con ingresos medios o bajos que buscan adquirir vivienda propia mediante subsidios estatales o créditos hipotecarios.

Por su parte, la vivienda VIP se orienta a familias con menores ingresos, por lo que su precio máximo permitido resulta más bajo.

El proyecto también contempla condiciones especiales para algunos territorios. En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el límite para la VIS rural podría llegar hasta 280 salarios mínimos. Este ajuste responde a factores como costos de transporte de materiales y condiciones logísticas propias de las zonas insulares.

No obstante, el proyecto de decreto se encuentra en fase de análisis y discusión. Durante este proceso, entidades del Gobierno, organismos de control y representantes del sector de la construcción evalúan los posibles efectos de la medida.

Publicidad

La decisión final definirá cómo se fijarán los precios de las viviendas VIS en el país y qué reglas aplicarán para compradores, constructoras y entidades financieras.

El debate resulta relevante para miles de familias que buscan acceder a vivienda propia mediante programas de interés social. Este tipo de proyectos representa una de las principales opciones para adquirir casa en Colombia con apoyo de subsidios y esquemas de financiación especiales.

Publicidad

Mientras continúa el análisis del decreto, autoridades y entidades de control insisten en la importancia de revisar con detalle cualquier modificación en las reglas del mercado de vivienda, con el objetivo de proteger tanto a los compradores como a los proyectos en desarrollo.

