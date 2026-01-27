Subsidio para vivienda usada en Colombia 2026: montos, requisitos y cómo solicitarlo

Comprar vivienda usada en Colombia en 2026 es un poco más asequible para muchos colombianos debido a los subsidios que entregan las cajas de compensación, como Compensar y Colsubsidio. Estos apoyos económicos buscan que familias de distintos ingresos puedan acceder a inmuebles de interés social (VIS) sin depender únicamente de créditos hipotecarios.

El gobierno y las cajas de compensación, según expertos, ha diseñado este programa pensando en mejorar la calidad de vida de los colombianos y fomentar que más personas puedan ser dueñas de su vivienda. Además, estos subsidios ofrecen seguridad financiera, ya que ayudan a planificar mejor los pagos y evitan sobreendeudamiento.

Montos del subsidio para vivienda usada según tu ingreso familiar en 2026

Los subsidios varían según el ingreso mensual de la familia, tomando como referencia el salario mínimo legal vigente. Esto permite que quienes más lo necesitan reciban apoyo significativo. Los montos para 2026 son:



1 a 1,5 SMMLV: $37.644.458

$37.644.458 1,5 a 2 SMMLV: $36.769.005

2 a 2,25 SMMLV: $33.267.195

$33.267.195 2,25 a 2,5 SMMLV: $29.765.385

2,5 a 2,75 SMMLV: $26.263.575

$26.263.575 2,75 a 3 SMMLV: $22.761.765

3 a 3,5 SMMLV: $15.758.145

$15.758.145 3,5 a 4 SMMLV: $7.003.620

El subsidio máximo puede alcanzar $38.519.910, dependiendo del ingreso familiar y la disponibilidad de recursos de cada caja. Este monto representa un alivio considerable para las familias que desean comprar vivienda usada y les permite reducir significativamente el monto de la deuda hipotecaria.



¿Cuáles son los requisitos y documentos para acceder al subsidio de vivienda usada?

Solicitar el subsidio requiere cumplir ciertos requisitos y presentar documentos que acrediten que la vivienda cumple con la normativa legal y está en buen estado:



Certificado de libertad y tradición reciente del inmueble

reciente del inmueble Escritura pública del vendedor

del vendedor Certificados de planeación y servicios públicos al día

y servicios públicos al día Recibos de predial y servicios públicos pagados

y servicios públicos pagados Documentación adicional según cada caja de compensación

Las cajas revisan detalladamente cada documento antes de emitir el concepto de aprobación. Este paso es clave, ya que garantiza que la compra sea segura y que el subsidio se use correctamente. Una vez aprobado, el subsidio se descuenta directamente del valor del inmueble, agilizando la transacción y disminuyendo la carga financiera del comprador.

Pasos para solicitar el subsidio de vivienda usada en Colombia 2026

Para acceder al subsidio, se recomienda seguir estos pasos:



Revisar el rango de ingresos que aplica según tu situación familiar. Asegurarse de que todos los documentos estén actualizados y completos. Contactar la caja de compensación correspondiente para confirmar requisitos específicos y fechas de aplicación. Presentar la solicitud de manera presencial o por los canales en línea disponibles. Esperar la verificación y aprobación de la documentación por parte de la caja de compensación.

Seguir estos pasos de manera ordenada permite que el proceso sea más rápido y aumenta las posibilidades de recibir el subsidio sin inconvenientes.

Beneficios de recibir el subsidio de vivienda usada en Colombia

El subsidio no solo reduce el valor total de la compra de la vivienda, sino que también ofrece otros beneficios:

