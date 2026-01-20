¿Cómo se liquida una pensión en Colombia con ajuste del salario mínimo en 2026?

El inicio de cada año trae consigo la expectativa del reajuste en las mesadas pensionales, pero el 2026 se perfila como un periodo de contrastes marcados para los beneficiarios de Colpensiones.

Tras conocerse los datos económicos definitivos al cierre de 2025, la maquinaria estatal ha comenzado a procesar los nuevos montos que llegarán a los bolsillos de los jubilados entre el 25 y el 30 de enero de este año.

La normativa colombiana, específicamente el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, establece una hoja de ruta clara para proteger el poder adquisitivo de los pensionados. No obstante, el incremento no es uniforme para todos, sino que depende directamente del monto que el ciudadano venía percibiendo.



Para aquellos que devengan una pensión equivalente al salario mínimo, el panorama es excepcionalmente favorable. Siguiendo el decreto del Gobierno Nacional, este grupo verá un incremento del 23% en su mesada para 2026, igualando el ajuste del salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV).

Este movimiento busca asegurar que quienes reciben el estipendio básico no se queden atrás frente al costo de vida y las decisiones de política laboral.

En la otra cara de la moneda se encuentran los pensionados que ganan más de un salario mínimo. Para ellos, el ajuste no se rige por el incremento del mínimo, sino por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según los reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la inflación al cierre de 2025 se situó en un 5,1%, cifra que será la base para actualizar sus pagos y garantizar que su dinero mantenga el mismo valor real frente a la economía actual.

¿Cómo calcular la pensión en 2026?

Para quienes están próximos a retirarse en 2026, la forma de liquidar su futura mesada sigue un protocolo técnico riguroso. Según expertos en derecho previsional, el cálculo se basa en el promedio de los últimos 10 años cotizados.

La clave de este proceso es la indexación, un mecanismo que trae todos esos salarios antiguos a "valor presente", permitiendo que los aportes de hace una década tengan el mismo peso económico que los más recientes.

Este sistema premia el esfuerzo de los trabajadores con ingresos altos, ya que mayores aportes se traducen directamente en una pensión más robusta. Sin embargo, el Estado mantiene límites claros para evitar distorsiones:

Mínimo vital: Ninguna pensión puede ser inferior a un salario mínimo legal.

Ninguna pensión puede ser inferior a un salario mínimo legal. Techo máximo: El límite superior se mantiene en 25 salarios mínimos. Curiosamente, este tope máximo también se ajusta en un 23% para 2026, lo que implica un incremento en el valor máximo posible que permite el sistema.

El objetivo de mantener estos topes y fórmulas es reducir los subsidios estatales a las pensiones más elevadas, respetando siempre los derechos adquiridos y los regímenes de transición vigentes.

Finalmente, es importante que los beneficiarios estén atentos a sus extractos bancarios al finalizar el mes.

Mientras Colpensiones adelanta el reajuste de oficio desde el primero de enero, el flujo de caja se normalizará en la última semana del mes, consolidando así la nueva realidad económica para millones de colombianos en su etapa de retiro.

