TransMilenio estrena pago sin tarjeta en Bogotá, ¿adiós a la tarjeta TuLlave?

TransMilenio dio un nuevo paso en su proceso de modernización y ya puso en marcha un método de pago que cambia la forma de ingresar al sistema. Desde esta semana, algunos usuarios pueden entrar sin usar la tarjeta TuLlave, pagando directamente con su tarjeta bancaria o con dispositivos móviles, una alternativa pensada para agilizar el acceso y facilitar los desplazamientos diarios en Bogotá.

Puedes leer: Pasajes gratis de TransMilenio en enero 2026: Así puedes saber si eres beneficiario

Esta modalidad ya está disponible en dos puntos específicos del sistema, donde se instalaron lectores especiales que permiten pagos sin contacto, similares a los que se usan en comercios y supermercados.

¿En qué estaciones ya funciona el nuevo método de pago?

Por ahora, el pago directo con tarjeta bancaria o celular está habilitado en:



Estación El Tiempo – Cámara de Comercio de Bogotá (CCB):

Los usuarios pueden ingresar acercando su tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard a los lectores instalados en los accesos peatonales.

Los usuarios pueden ingresar acercando su tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard a los lectores instalados en los accesos peatonales. Portal Norte – Unicervantes:

Además de tarjetas bancarias, también se aceptan pagos desde el celular o el reloj inteligente, a través de billeteras digitales compatibles.

En ambos casos, no es necesario contar con la tarjeta TuLlave ni realizar recargas previas.

Así funciona el pago sin contacto en TransMilenio

El proceso es sencillo. El usuario solo debe acercar su tarjeta bancaria o dispositivo móvil al lector EMV ubicado en los torniquetes. La validación se realiza en tiempo real y tarda aproximadamente un segundo, verificando que la tarjeta esté activa y cuente con saldo o cupo disponible.

Publicidad

Cada ingreso con este sistema tiene un costo de 3.550 pesos, correspondiente a la tarifa plena vigente. Es importante tener en cuenta que no aplica el beneficio de transbordos, ya que este sigue siendo exclusivo para quienes usan la tarjeta TuLlave personalizada.

Puedes leer: Desembolsan platica extra a estudiantes; pasos para reclamar subsidio de transporte escolar

Publicidad

¿Qué tarjetas y dispositivos se pueden usar?

Actualmente, el sistema acepta:



Tarjetas Visa y Mastercard, débito o crédito

Pagos sin contacto desde celulares con billeteras digitales

Pagos desde relojes inteligentes compatibles

Otras franquicias bancarias aún no están habilitadas, pero no se descarta que se sumen en fases posteriores.

Tarjeta del SITP, imagen de referencia Foto: TransMilenio

¿La tarjeta TuLlave deja de usarse?

No. TransMilenio aclaró que la tarjeta TuLlave sigue siendo el principal medio de pago y la única que permite acceder a transbordos y tarifas diferenciadas. El nuevo sistema funciona como una alternativa adicional mientras se evalúa su expansión a más estaciones del sistema.

La implementación en El Tiempo – CCB y Portal Norte – Unicervantes hace parte de una fase piloto que permitirá medir tiempos, aceptación y comportamiento de los usuarios antes de extender el servicio a otros puntos de la ciudad.