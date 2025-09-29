Mujer sufre acto de intolerancia en pleno bus por llevar a su perrita; TransMilenio respondió

Una mujer vivió momentos de tensión mientras viajaba con su perrita de raza Cocker. La escena, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró a la pasajera siendo increpada y presionada por otros usuarios del bus, quienes le exigían de manera agresiva que descendiera por llevar a su mascota.

Según los testimonios, la mujer se mantenía tranquila y tenía a su perro bajo control. Sin embargo, algunos pasajeros insistieron en que la presencia del animal estaba prohibida, elevando la confrontación a un nivel incómodo y hostil. La situación generó sorpresa y preocupación entre quienes presenciaron el incidente, así como un intenso debate en redes sociales sobre la tolerancia y el respeto hacia los dueños de mascotas en el transporte público.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando la mujer, visiblemente molesta ante la injusticia, respondió con contundencia: “Hasta en un avión puedo viajar con mi perro a Europa, ¿y en un bus no voy a poder? Yo no me tengo que bajar.” Estas palabras fueron aplaudidas por varios pasajeros que apoyaron su derecho a viajar acompañada de su mascota.

Usuarios en plataformas como Twitter e Instagram señalaron que no se trata de un caso aislado, sino de una muestra de intolerancia que muchas personas enfrentan cuando deciden trasladarse con sus animales. “Estaba haciendo lo correcto, pero la reacción de otros pasajeros fue exagerada. Los animales merecen respeto, igual que cualquier persona”, comentó un internauta que vio el video del incidente.

Respuesta de TransMilenio

En medio de la polémica, TransMilenio emitió un comunicado aclarando que el hecho no ocurrió en ninguno de sus buses: “¡En TransMi amamos a los animales tanto como tú! Queremos aclarar que el incidente que circula en redes no ocurrió en nuestros buses. En el Sistema, tus animales de compañía siempre son bienvenidos”.

Además, la empresa recordó a los usuarios la importancia de cuidar a sus mascotas: “Recuerda: nunca los abandones, ellos confían en ti, no los dejes en el Sistema”, buscando concienciar sobre la responsabilidad de los dueños y la correcta convivencia en transporte público.

Es importante aclarar que el caso que circula en redes ocurrió en Perú y no tiene relación con Bogotá. En la capital colombiana, el SITP hace parte del Sistema Integrado de Transporte Público, que incluye los componentes TransMiZonal, TransMilenio y TransMiCable, donde se manejan normas específicas sobre transporte de mascotas.