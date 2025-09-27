Niño ingresó a urgencias por un dolor de oído y los médicos encontraron algo aterrador

Un hecho insólito sorprendió a médicos y usuarios de redes sociales en México, luego de que un niño terminara en urgencias tras presentar molestias en su oído. Lo que parecía una irritación común resultó ser la presencia de un pequeño cangrejo que se había introducido mientras él nadaba en la playa.

El menor, identificado como Pedro, acudió al hospital en compañía de su madre, la influencer Kitzia Mitre, quien relató lo sucedido y compartió imágenes del procedimiento que rápidamente se hicieron virales. Según contó, el niño comenzó a quejarse de dolor en el oído poco después de salir del mar, pero jamás imaginaron la verdadera causa.

Puedes leer: VIDEO: Perrito rescatado en incendio se devuelve por su correa antes de salir



Encontraron un cangrejo en el oído del niño

Ante la insistencia de Pedro y la persistencia de las molestias, su madre lo llevó a un centro de salud local. Allí, tras una revisión inicial, los doctores confirmaron lo insólito: había un cangrejo dentro de su oído. El hallazgo causó impacto entre el personal médico y los acompañantes, quienes de inmediato prepararon el procedimiento para retirarlo.

El momento quedó registrado en video. En las imágenes se observa a Pedro nervioso, llorando y preguntando con inocencia si se iba a quedar ciego, mientras su madre trataba de calmarlo. Los médicos, con calma y precisión, comenzaron la extracción utilizando pinzas especiales. Uno de ellos sostuvo la cabeza del niño firmemente para evitar movimientos bruscos, mientras con la otra mano retiraba al inesperado huésped.

Puedes leer: Joven atacado por jauría de perros está en estado crítico; todo quedó en video

Publicidad

Finalmente, y con éxito, lograron sacar al pequeño cangrejo, que aún estaba vivo a pesar de haber perdido una de sus patas. El animal intentó moverse al quedar fuera, sorprendiendo a todos los presentes. Los especialistas procedieron a revisar el oído de Pedro para descartar cualquier daño en el conducto auditivo o en el tímpano. Afortunadamente, confirmaron que no había sufrido lesiones.