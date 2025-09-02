Joven atacado por jauría de perros está en estado crítico; todo quedó en video

Un ataque de perros tiene en vilo a Yerba Buena, Tucumán. Un joven de 28 años terminó internado en estado crítico luego de saltar la tapia de la casa de su vecina y ser sorprendido por una jauría que lo dejó con heridas de extrema gravedad.

El hecho ocurrió en la calle Lamadrid al 2.700, a plena mañana de ayer, cuando los ladridos furiosos alertaron a toda la cuadra. Eran más de diez perros que no paraban de abalanzarse sobre el muchacho, mientras los gritos desesperados de los vecinos intentaban poner freno a la escena.

Un testigo grabó el momento exacto del ataque. En las imágenes, que ya circulan en redes, se observa cómo los animales lo rodean y lo muerden de forma continua en varias partes del cuerpo, hasta destrozarle la ropa por completo. “Fue una locura, la dueña trató de frenarlos con un palo pero no pudo. Solo cuando intervinieron dos vecinos lograron separarlos, y uno de ellos también salió mordido”, relató Julieta García, residente del sector.

Cuando finalmente lograron alejar a los perros, el panorama era alarmante. El joven tenía lesiones en las piernas, glúteos, la garganta y, según el informe médico, sufrió además amputaciones parciales que complicaron aún más su estado. Una ambulancia lo trasladó de inmediato al Centro de Salud, donde permanece bajo estrictos cuidados intensivos.

La dueña de la vivienda, que vive junto a otras dos mujeres mayores, contó a la Policía que el joven era vecino del sector y que ingresó sin permiso. “Escuché los gritos y cuando salí ya estaba tirado en el suelo, los perros encima y la gente tratando de ayudarlo”, dijo.

¿LOS PERROS ACTUARON PARA DEFENDER A SU DUEÑA?

El jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán, entregó más detalles. Explicó que el hombre saltó el muro perimetral de la casa y ahí fue cuando los animales lo atacaron. “Es una persona con antecedentes por robo y hurto. No sabemos si intentaba cometer un delito o solo estaba en el jardín por otra razón, pero los vecinos lo describieron como conflictivo”, señaló.

Del otro lado, la madre del herido dio otra versión. Según ella, su hijo había ingresado únicamente para cortar naranjas, algo que hacía con frecuencia porque conocía a la dueña y solía tener permiso. Además, se mostró sorprendida por la reacción de los animales: “Siempre estuvieron ahí y nunca lo habían atacado así”.

El caso quedó en manos de la fiscal María del Carmen Reuter, quien ordenó una consigna en el hospital para evitar que el joven abandonara el lugar antes de rendir su declaración. Sin embargo, no existe por ahora una medida de privación de libertad. Mientras tanto, la Fiscalía ya entrevistó a la madre del paciente para escuchar su versión y contrastarla con la de la propietaria de la vivienda.

Por ahora, no hay cargos formales en su contra, aunque se estudia la posibilidad de imputarlo por allanamiento de morada. No se lo denunció por robo con escalamiento, un delito que habría tenido otras consecuencias. Según fuentes cercanas al caso, también se evalúa si el joven atraviesa problemas de adicción, lo cual podría explicar su estado al momento de ingresar a la casa.

📹 VIDEO SENSIBLE

La Kalle se abstiene de publicar las imágenes dentro de este artículo debido a su fuerte contenido. Sin embargo, si deseas verlas, puedes hacerlo bajo tu propia responsabilidad en el siguiente enlace: 👉 Mira el video aquí