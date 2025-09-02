En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
HERIDAS: VALERIA AFANADOR
INFLUENCER CON CANÍBAL
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Joven atacado por jauría de perros está en estado crítico; todo quedó en video

Joven atacado por jauría de perros está en estado crítico; todo quedó en video

Más de diez perros atacaron al joven de 28 años después de que saltara la tapia de la casa de su vecina; nadie intervino para socorrerlo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad