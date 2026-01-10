Hallan sin vida a una pareja en un viaducto: fueron atacados en un viaje familiar

En las últimas horas, se conoció el caso donde tres personas perdieron la vida luego de ser interceptadas por hombres armados mientras se movilizaban por el departamento del Huila, donde las principales víctimas fueron identificadas como Ovier Martínez Vargas, de 51 años, y Yineth Soto Sánchez, de 40.

El pasado martes 6 de enero de 2026, una familia partió desde Cartagena del Chairá, Caquetá, a bordo de una camioneta Toyota Hilux de placas LUR 121. El trayecto transcurría con normalidad hasta que, al llegar al sector ubicado entre los municipios de Garzón y El Agrado, fueron interceptados por sujetos armados.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los delincuentes obligaron a las víctimas a desviarse hacia una zona rural cercana al viaducto de El Quimbo. En el lugar, se habría producido un forcejeo al interior del vehículo que desencadenó el ataque con armas de fuego.



En medio del ataque, Jesús Antonio Canizales, de 48 años, intentó salvar su vida realizando una maniobra desesperada: se lanzó al embalse de El Quimbo desde una altura superior a los 30 metros para huir de los agresores.



¿Qué más se conoció en el caso de Ovier Martínez Vargas y su familia?

Tras el reporte de su desaparición, organismos de socorro como la Defensa Civil iniciaron una intensa búsqueda que se extendió por más de 24 horas en las aguas de la represa. Finalmente, el cuerpo de Canizales fue encontrado sin vida por vigilantes de la zona, cerca del mismo punto donde se habría lanzado.

Por otro lado, el hijo de Yineth, un menor de 14 años, logró evadir a los criminales. Al punto que el adolescente pudo ponerse a salvo y alertar a las autoridades sobre la situación ocurrida.

Por parte de las autoridades, la principal hipótesis que manejan es que el móvil del crimen fue el robo del vehículo, ya que los atacantes huyeron con la camioneta tras abandonar los cuerpos de Ovier Martínez y Yineth Soto.

La noticia ha generado un profundo dolor en Cartagena del Chairá, donde Ovier Martínez Vargas era una figura muy apreciada por su labor como árbitro en eventos deportivos. Esta situación generó que la Alcaldía local emitiera un comunicado expresando su solidaridad y condolencias ante la pérdida de este reconocido líder comunitario y sus acompañantes.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ovier Martínez Vargas.Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos con respeto y solidaridad en este momento de dolor”, se puede leer en el mensaje del ente municipal.