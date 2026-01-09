Salario de profesores en 2026: Fecode anuncia aumento tras IPC 2025

El salario de los profesores y directivos docentes de los colegios públicos en Colombia tendrá un aumento confirmado para 2026, luego de que se conociera oficialmente el dato del IPC 2025. La información fue ratificada por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que explicó cómo se aplicará el ajuste salarial para el magisterio.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló el pasado 8 de enero que el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a 2025 fue del 5,10 %, una cifra clave porque sirve como base para definir los incrementos salariales del sector público desde enero de 2026.

Puedes leer: Confirman tarifa de TransMilenio 2026: ¿cuándo empezará a regir y cuánto subirá el pasaje?



Este dato impacta directamente a los docentes, ya que los profesores y directivos docentes de instituciones estatales hacen parte del grupo de funcionarios públicos a quienes se les aplica una fórmula específica para ajustar sus ingresos anuales.



Así se calcula el aumento salarial de los docentes en 2026

Con el IPC ya definido, Fecode confirmó que el incremento salarial para los profesores en 2026 se calcula sumando tres componentes previamente acordados con el Gobierno Nacional. La fórmula queda de la siguiente manera:

IPC 2025 (5,10 %) + 1,9 % + 0,4 %

Publicidad

El 1,9 % adicional corresponde a un acuerdo alcanzado entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Mesa de Negociación del Pliego Estatal Unificado. Este porcentaje se suma como parte del compromiso firmado con los sindicatos del sector público.

Por su parte, el 0,4 % restante hace parte del acuerdo de nivelación salarial pactado directamente entre Fecode y el Gobierno, con el objetivo de reducir brechas históricas en los ingresos del magisterio.

Publicidad

Al sumar estos tres componentes, el resultado es claro: el salario de los profesores y directivos docentes subirá un 7,4 % en 2026.

Las siete señales que un profesor usa para detectar un trabajo escrito por la IA Foto: Creada con Labs.google

Tras conocerse el dato oficial de inflación, Fecode se pronunció para aclarar cómo se aplicará el aumento y destacó que se trata de un acuerdo previamente establecido. Según el sindicato, este incremento responde a compromisos firmados y al respeto de los derechos laborales de los docentes.

“Este es un acuerdo entre el movimiento sindical y el Gobierno del Cambio, con el compromiso de la pronta emisión de los decretos”, señaló Fecode al explicar la fórmula que regirá el salario de los profesores durante 2026.

Esto significa que el ajuste no es una decisión improvisada, sino el resultado de negociaciones que ya estaban contempladas y que ahora se activan tras conocerse el IPC.

Ejemplo práctico del aumento salarial en 2026

Para entender mejor cómo se verá reflejado el incremento del 7,4 %, basta con revisar un ejemplo sencillo.

Publicidad

Si un docente actualmente devenga un salario de $3.500.000, el aumento para 2026 será de aproximadamente $259.000. Con este ajuste, su ingreso mensual pasará a ser cercano a $3.759.000.

Este cálculo aplica de manera proporcional a los diferentes niveles salariales del magisterio, incluyendo a los directivos docentes, de acuerdo con la escala vigente.

Publicidad

Puedes leer: Vacaciones en colegios públicos cambian por orden de MinEducación; se reducen fechas

Nivelación salarial: así avanza el acuerdo con los docentes

Además del aumento general, el magisterio cuenta con un acuerdo de nivelación salarial que fue pactado con el Gobierno Nacional en 2025 y que se implementará de forma gradual durante los próximos años.

Dependiendo del incremento anual que reciban los servidores públicos, los docentes tendrán un porcentaje adicional así:



0,4 % en 2026

1,3 % en 2027

1,3 % en 2028

Este proceso busca cerrar diferencias salariales entre docentes regidos por distintos decretos, especialmente aquellos vinculados al Decreto 2277 de 1979.

Según lo explicado por el Ministerio de Educación en su momento, se asignará un reconocimiento especial equivalente a 0,5 puntos porcentuales por cada periodo adicional de tres años que los educadores tengan respecto a su último ascenso. Este reconocimiento se aplicará de forma diferida: 17 % en 2026, 40 % en 2027 y 43 % en 2028.

Con estos ajustes, el salario de los profesores en Colombia continuará actualizándose conforme a los acuerdos vigentes y a la inflación reportada oficialmente.