Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
CANDIDATOS PRESIDENCIALES 2026
BANCOLOMBIA ANUNCIA SUSPENSIÓN
¿PRÓXIMO PRESIDENTE 2026?
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Apareció Miguel Polo Polo tras perder curul afro en elecciones: "Esto no ha terminado"

Apareció Miguel Polo Polo tras perder curul afro en elecciones: "Esto no ha terminado"

Miguel Polo Polo habló tras perder su curul afro en las elecciones del 8 de marzo y aseguró que seguirá apoyando a Abelardo de la Espriella rumbo a la Presidencia.

Apareció Miguel Polo Polo tras perder curul
Apareció Miguel Polo Polo tras perder curul
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 13 de mar, 2026

Después de varios días de silencio tras las elecciones legislativas del domingo 8 de marzo, el representante saliente Miguel Polo Polo reapareció públicamente para pronunciarse sobre los resultados que lo dejaron sin su curul por la circunscripción especial de comunidades negras en la Cámara de Representantes.

Puedes leer: Los famosos que no cumplirán su sueño de llegar a la política: hay influencers “quemados”

Te puede interesar

  1. Astróloga dice que Paloma Valencia y Cepeda se enfrentarán en segunda vuelta
    Paloma Valencia y Cepeda
    Foto: AFP, EFE
    Entretenimiento

    Astróloga suelta predicción sobre elecciones; ¿Paloma Valencia y Cepeda a segunda vuelta?

  2. Lo que ganaría Juan Daniel Oviedo si Paloma Valencia gana la Presidencia
    Daniel Oviedo y Paloma Valencia
    Foto: redes sociales, IA
    Nación

    El millonario sueldo que tendría Juan Daniel Oviedo si Paloma Valencia gana la Presidencia

El político utilizó sus redes sociales para publicar un breve video en el que agradeció a quienes lo respaldaron en las urnas y dejó claro que su actividad política no se detendrá. En su mensaje, destacó que cerca de 50.000 personas marcaron su nombre en el tarjetón de la Cámara Afro, apoyo que calificó como fundamental para el proyecto que ha venido impulsando.

“Esto no ha terminado, esto apenas empieza”, expresó, insistiendo en que su salida del Congreso no significa un retiro de la vida pública.

Por el contrario, aseguró que continuará trabajando para promover la candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella, a quien llamó “nuestro tigre”.

Publicidad

Durante su intervención, Polo Polo hizo un llamado a sus simpatizantes a mantenerse unidos y activos políticamente, señalando que el objetivo ahora es concentrar esfuerzos en las elecciones presidenciales.

Miguel Polo Polo
Miguel Polo Polo
/Foto: Facebook Miguel Polo Polo

Publicidad

La nueva cara de la curul afro

Mientras tanto, la curul afro tendrá un nuevo ocupante. Se trata de Óscar Benavides, abogado y líder social que obtuvo más de 150.000 votos, una cifra que le permitió superar ampliamente al congresista saliente. Benavides llega al Congreso con el aval del movimiento Libres y como representante del Consejo Comunitario Los Naranjos.

El nuevo representante calificó su elección como un momento significativo para las comunidades afrocolombianas, subrayando que su presencia en el legislativo busca visibilizar problemáticas históricas y aportar a la construcción de políticas públicas incluyentes.

Puedes leer: Miguel Polo Polo le dice adiós al Congreso; este es el reemplazo que le quitó la curul

Su trayectoria personal también ha llamado la atención. Antes de ejercer como abogado, Benavides trabajó en labores de limpieza urbana en Bogotá, experiencia que, según ha contado, le permitió financiar sus estudios y avanzar en su formación profesional. Él mismo ha relatado que se desempeñó como operario de barrido y recolección de residuos sólidos en el centro de la capital.

El panorama político comienza así a reorganizarse tras los comicios, con nuevas figuras que asumen roles clave y otras que buscan mantenerse vigentes desde distintos frentes. En el caso de Polo Polo, su mensaje dejó claro que seguirá participando activamente en el debate público y en la campaña presidencial que respalda.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Congreso de la República

Elecciones Colombia

Elecciones presidenciales