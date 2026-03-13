Apareció Miguel Polo Polo tras perder curul afro en elecciones: "Esto no ha terminado"

Después de varios días de silencio tras las elecciones legislativas del domingo 8 de marzo, el representante saliente Miguel Polo Polo reapareció públicamente para pronunciarse sobre los resultados que lo dejaron sin su curul por la circunscripción especial de comunidades negras en la Cámara de Representantes.

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El político utilizó sus redes sociales para publicar un breve video en el que agradeció a quienes lo respaldaron en las urnas y dejó claro que su actividad política no se detendrá. En su mensaje, destacó que cerca de 50.000 personas marcaron su nombre en el tarjetón de la Cámara Afro, apoyo que calificó como fundamental para el proyecto que ha venido impulsando.

“Esto no ha terminado, esto apenas empieza”, expresó, insistiendo en que su salida del Congreso no significa un retiro de la vida pública.

Por el contrario, aseguró que continuará trabajando para promover la candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella, a quien llamó “nuestro tigre”.

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Durante su intervención, Polo Polo hizo un llamado a sus simpatizantes a mantenerse unidos y activos políticamente, señalando que el objetivo ahora es concentrar esfuerzos en las elecciones presidenciales.

Miguel Polo Polo /Foto: Facebook Miguel Polo Polo

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La nueva cara de la curul afro

Mientras tanto, la curul afro tendrá un nuevo ocupante. Se trata de Óscar Benavides, abogado y líder social que obtuvo más de 150.000 votos, una cifra que le permitió superar ampliamente al congresista saliente. Benavides llega al Congreso con el aval del movimiento Libres y como representante del Consejo Comunitario Los Naranjos.

El nuevo representante calificó su elección como un momento significativo para las comunidades afrocolombianas, subrayando que su presencia en el legislativo busca visibilizar problemáticas históricas y aportar a la construcción de políticas públicas incluyentes.

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Su trayectoria personal también ha llamado la atención. Antes de ejercer como abogado, Benavides trabajó en labores de limpieza urbana en Bogotá, experiencia que, según ha contado, le permitió financiar sus estudios y avanzar en su formación profesional. Él mismo ha relatado que se desempeñó como operario de barrido y recolección de residuos sólidos en el centro de la capital.

El panorama político comienza así a reorganizarse tras los comicios, con nuevas figuras que asumen roles clave y otras que buscan mantenerse vigentes desde distintos frentes. En el caso de Polo Polo, su mensaje dejó claro que seguirá participando activamente en el debate público y en la campaña presidencial que respalda.