Hallan sin vida al profesor Kevin Santiago Ángel; estaba en Medicina Legal hace días

Este 25 de mayo se encontró el cuerpo de Kevin Santiago Ángel Garzón, un joven docente de 31 años, quien tras cinco días de incertidumbre y una búsqueda incansable por parte de sus familiares y allegados, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo en las últimas horas.

Kevin Santiago, se desempeñaba como profesor de informática y tecnología en el colegio distrital Santiago de las Atalayas, en la localidad de Bosa, fue visto por última vez el pasado miércoles 20 de mayo de 2026. Según el relato de sus familiares, el docente salió de su hogar en la madrugada para cumplir con su jornada laboral.

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Tanto es así que durante el día, mantuvo una comunicación normal con su madre, Marta Garzón. Sin embargo, el rastro se perdió luego de que Kevin terminara su labor docente. Alrededor de las 6:20 p. m., le escribió a su madre informando que se encontraba en un gimnasio de la cadena Smart Fit, ubicado en el barrio Gran Colombiano, información confirmada por las cámaras de seguridad.



Sin embargo, la preocupación de la familia creció en especial porque hacía las 11:00 p. m., Kevin no llegó a su vivienda. A pesar de que los mensajes enviados por su madre aparecían como "leídos" en WhatsApp, nunca recibió respuesta. Para la 1:14 de la madrugada del jueves, el teléfono celular del docente ya había sido apagado.

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¿Cómo encontraron el cuerpo de Kevin Santiago?

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Durante días siguientes la búsqueda, incluyó plantones, velatones y el apoyo de grupos de motociclistas, sin embargo, este lunes 25 de mayo las autoridades lograron rastrear la señal del celular de Kevin a través de su computador personal, ubicándolo en el sector de Patio Bonito.

Fuentes del Instituto Nacional de Medicina Legal confirmaron que el cuerpo de un hombre, cuyas huellas correspondían a las del profesor, había ingresado a sus instalaciones desde el pasado viernes 22 de mayo y al parecer había sido reportado como NN. La familia fue contactada por el fiscal del caso para realizar el proceso de identificación oficial, el cual se espera concluir este martes 26 de mayo.

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A pesar del hallazgo del cuerpo, el caso deja múltiples preguntas sin respuesta. Kevin Santiago se movilizaba en una motocicleta Apache azul, de placas XHH 74G, vehículo que hasta el momento no ha sido localizado por las autoridades, hecho que provocó que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional mantiene abierta la investigación.

Por su parte, la familia de la víctima asegura que el docente no tenía deudas pendientes ni había reportado amenazas por parte de bandas criminales o algún tipo de gota a gota.