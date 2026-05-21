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Fiscalía revela nuevo nombre de otro involucrado en muerte de Yulixa; hay pruebas en video

Las hipótesis preliminares indican que Yulixa Toloza habría fallecido por reacción a los medicamentos que le aplicaron durante el procedimiento estético.

Revelan otro involucrado en caso de Yulixa Toloza
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de may, 2026

Una vez se confirmó por parte de Medicina Legal que el cuerpo encontrado en Apulo Cundinamarca era el de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que falleció tras una intervención estética fallida en una clínica ilegal del sur de Bogotá, la Fiscalía reveló que las autoridades están detrás de otra persona en este caso.

Tanto es así que las autoridades identificaron a la persona como 'Leo' o 'Leonardo', y es señalado como el presunto anestesiólogo que participó en el procedimiento y cuyo paradero es actualmente desconocido para la Fiscalía General de la Nación, por lo cuál, ya se encuentran en la búsqueda de este individuo.

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De acuerdo con los detalles de la fiscal 202 de la URI de Usaquén, existen videos de seguridad que capturaron los movimientos del individuo el miércoles 13 de mayo, día en que se realizó la intervención. En estos, se le ve ingresando a las instalaciones de la clínica Beauty Láser M.D. en horas de la mañana, vistiendo una bata antifluidos de color negro, cabe destacar que la Fiscalía compartió una imagen de las cámaras de seguridad donde se puede observa a Leonardo.

Sumado a esto, se conoció que su rol en el fue determinante, debido a que él habría sido la persona encargada de aplicar la sedación a Yulixa Toloza antes de que su salud empeorara gravemente. Las autoridades se encuentran buscando si ‘Leo’ tenía alguna preparación académica sobre esto.

Anestesiólogo de Yulixa Toloza

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¿Por qué la Fiscalía busca a ‘Leo’ en el caso de Yulixa Toloza?

La búsqueda de Leonardo cobró mayor relevancia debido a los informes preliminares de Medicina Legal, dado que una de las principales hipótesis sobre el fallecimiento de la estilista de 52 años, esto debido a una mala aplicación de anestésicos antes del procedimiento estético.

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A esta teoría se suma que la víctima pudo haber sufrido una perforación de un pulmón durante la lipólisis láser, una complicación que suele ocurrir cuando el procedimiento es realizado por clínicas inexpertas.

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Mientras tanto, el caso de Yulixa Toloza provocó que las autoridades capturaran cinco personas; dos hombres en Cúcuta, Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, y tres personas en territorio venezolano, en las cuáles se destaca María Fernanda Martínez, quien es la dueña del centro estético.

Esto mientras, la Fiscalía también verifica la autenticidad de los documentos de Eduardo David Ramos, el supuesto cirujano que operó a Yulixa, para determinar si sus certificados del Ministerio de Salud de Venezuela son reales.

Mira también: Revelan cuánto pagaron para desaparecer el carro usado en el caso Yulixa Toloza; hay chats

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