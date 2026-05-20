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'Ventana de muerte' de Yulixa Toloza, el secreto forense que es determinante en el caso

La Fiscalía y Medicina Legal analizan el hallazgo en Cundinamarca. Carlos Fernando Galán y Jorge Emilio Rey piden justicia mientras la ventana de muerte despeja las dudas del caso.

El misterio en caso Yulixa Toloza: ¿Qué revela la "ventana de muerte" sobre su último adiós?
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 20 de may, 2026

El hallazgo de un cuerpo con características similares al de Yulixa Toloza en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca, ha dado un giro definitivo a una historia que mantuvo en vilo a todo el país durante una semana.

Las autoridades judiciales, incluyendo unidades de la Sijín y el CTI, se desplazaron de inmediato al lugar para iniciar las labores de inspección técnica tras el reporte de la comunidad sobre un bulto extraño a la orilla de la vía.

Puedes leer: Detalles escalofriantes en zona donde abandonaron cuerpo de Yulixa Toloza

Este suceso marca el inicio de una etapa científica crucial donde la tecnología y el conocimiento médico se unen para encontrar la verdad.

La clave de todo este rompecabezas se resume en un concepto técnico: 'la ventana de muerte'. Este término forense es fundamental para que los expertos de Medicina Legal logren establecer el momento exacto en que el corazón de la mujer de 52 años dejó de latir.

La importancia de este dato radica en determinar si el deceso ocurrió dentro del establecimiento estético ilegal en el sur de Bogotá o si, por el contrario, sucedió durante el penoso traslado hacia el departamento de Cundinamarca.

La reconstrucción de los hechos es aterradora y se apoya en evidencias visuales contundentes. Cámaras de seguridad de comercios vecinos en el sector de Venecia captaron el instante en que Yulixa fue sacada del local prácticamente a rastras y en condiciones de salud críticas.

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En las imágenes se observa cómo personas vinculadas a ese sitio la subieron a un vehículo, ignorando la necesidad de llevarla a un centro asistencial de urgencias.

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Además, se conoció que los responsables del lugar intentaron ocultar cualquier rastro borrando perfiles en redes sociales y llevándose los dispositivos DVR donde se almacenaban los videos de seguridad internos.

Puedes leer: Yulixa Toloza: primeras imágenes del levantamiento del cuerpo en Apulo, Cundinamarca

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El avance de la investigación ha permitido a la Fiscalía identificar a los presuntos responsables de este entramado que operó como una estructura organizada para desaparecer a la víctima.

Hasta el momento, se han emitido cinco órdenes de captura. Dos personas ya fueron detenidas en la ciudad de Cúcuta mientras intentaban movilizar el vehículo utilizado en el traslado de Yulixa, el cual fue hallado en un barrio residencial gracias al seguimiento de peajes desde la capital.

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Por otro lado, la dueña del centro estético y su pareja fueron ubicados en Venezuela, país donde las autoridades colombianas evalúan adelantar trámites de extradición,.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha sido enfático al señalar que este hecho no debe verse como una simple mala práctica médica, sino como un homicidio que enluta a la ciudad.

Galán, junto al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, ha solicitado que se redoblen los esfuerzos para que todos los implicados paguen por sus actos.

Mientras tanto, el Instituto de Medicina Legal realiza exámenes de ADN y estudios de necropsia para confirmar plenamente la identidad y las causas exactas del fallecimiento.

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Mira también: Yulixa Toloza fue ENCONTRADA MUERTA en vía de Apulo; alcalde Galán confirma identidad

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