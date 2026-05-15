Últimas palabras de Yulixa a sus amigas antes de desaparecer; les pidió despedirse

Siguen apareciendo nuevos detalles en la desaparición de Yulixa Toloza, una estilista de 52 años, quien se perdió su rastro tras su ingreso a un centro estético clandestino en el barrio Venecia. En una entrevista exclusiva con El Klub de La Kalle, sus amigas más cercanas, Yuri Mora y Estefanía López, compartieron cómo fue su última conversación con ella.

Inicialmente, comentaron que Yulixa, anhelaba realizarse una lipólisis láser para reducir la grasa de su abdomen. Sin embargo, la confianza depositada en el lugar no era compartida por todas sus amigas. Tanto es así que Estefanía relato que le comentaba que buscará otro lugar, dado que el cirujano de confianza ya se había ido.

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"Yo sí realmente le di el consejo que no se realizará el procedimiento ahí ya que no estaba la misma persona que pues realizaba estos procedimientos y le dije que él era un principiante", confesó. Pese a la advertencia, la determinación de Yulixa Toloza fue tal que les dijo que ella quería ir allá, dado que le aseguraron que ya había un nuevo cirujano.



¿Cuál fue la última conversación entre Yulixa Toloza y sus amigas?

De igual forma, Yuri Mora explicó que Yulixa vivía con ella, además de tener una hermandad de casi dos décadas. Por lo cuál, durante la entrevista recordó el último dolor, el último momento que compartieron antes de que la estilista saliera hacía el centro estético.

"Ella pues vive en mi casa y en la mañana ya nos despedimos y pues hasta ahí pues llegó", señaló Yuri, sin imaginar que ese saludo matutino se convertiría en una despedida incierta.

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Tras ingresar a la supuesta clínica a las 8:30 a.m., el procedimiento debía ser ambulatorio comenzó a presentar anomalías,. Yulixa Toloza fue acompañada por otra amiga, Amalia, quien fue testigo de su estado de debilidad extrema tras la intervención, al punto que noto su agotamiento severo y sus labios.

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En ese estado de vulnerabilidad, Yulixa le manifestó a su acompañante su deseo de descansar: "Ella también le manifiesta a Amalia... que pues la dejara dormir". Simultáneamente, la dueña del establecimiento, María Fernanda, utilizaba la misma frase para evitar que las otras amigas se acercaran al lugar.

Posteriormente, se conoció que cámaras de seguridad captaron el momento en que Yulixa fue sacada del lugar "arrastrada" por dos hombres identificados como David Ramos y Edinson, esposo de la dueña junto a una empleada del aseo.

Yuri y Estefanía cierran su relato con un llamado desesperado a las autoridades para que no cesen la búsqueda, enfatizando que, aunque Yulixa Toloza no tiene familia directa en el país, ellas no descansarán hasta encontrarla.

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