“Está muerta, ellos se la llevaron”: fuerte declaración sobre desenlace de Yulixa en estética

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza sigue generando conmoción en Bogotá y ahora una fuerte declaración de una de sus amigas volvió a encender las alarmas alrededor del caso ocurrido en una estética del barrio Venecia, localidad de Tunjuelito.

Amalia Pardo, quien acompañó a la mujer de 52 años durante las horas previas a perderse su rastro, aseguró públicamente que sospecha que algo grave ocurrió dentro del establecimiento donde le practicaron una lipólisis láser.

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“Limpiaron todo como si nada hubiera pasado, mi amiga está muerta, se la llevaron ellos, necesitamos que miren cámaras, que nos ayuden a buscar por favor”, expresó entre lágrimas mientras pedía apoyo para esclarecer lo sucedido.

Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y aumentaron todavía más la presión sobre las autoridades encargadas de la investigación.

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Cámaras y videos aumentaron las dudas sobre el caso

Durante los últimos días se conoció que investigadores de la Policía Judicial revisan imágenes captadas por cámaras de seguridad ubicadas alrededor de la estética.

Además, versiones conocidas alrededor del caso señalan que un video mostraría a dos hombres sacando a Yulixa del lugar y subiéndola posteriormente a un vehículo particular.

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Aunque las autoridades mantienen bajo reserva oficial los registros obtenidos, confirmaron que actualmente adelantan análisis técnicos sobre videos, movimientos y horarios relacionados con la desaparición.

Otro elemento que generó preocupación fue la aparición de un video grabado antes de perderse el rastro de Yulixa.

En las imágenes, la mujer aparecía aparentemente debilitada, pálida y con dificultades para respirar mientras varias personas intentaban asistirla dentro del establecimiento.

En el material también se escuchaba a quienes la rodeaban diciéndole que respirara bien y permaneciera quieta.

Además de los videos, los investigadores también analizan los últimos mensajes enviados desde el celular de la estilista, ya que familiares y amigas dudan que realmente haya sido ella quien escribió algunos chats reportados horas después del procedimiento.

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Autoridades mantienen abierta la investigación

Mientras continúan las labores de búsqueda y análisis técnico, la Secretaría de Salud también adelanta verificaciones sobre el funcionamiento del establecimiento donde fue atendida Yulixa.

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Las autoridades revisan si el lugar cumplía con permisos y condiciones necesarias para realizar procedimientos estéticos en Bogotá.

Además, durante las inspecciones realizadas por Policía y Bomberos, fue encontrada otra paciente dentro del inmueble, quien posteriormente fue trasladada a valoración médica.