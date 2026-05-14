Amiga de Yulitza Toloza encuentra sábana con sangre de la mujer desaparecida en estética

Continúan apareciendo detalles del caso de Yulitza Toloza, una mujer de 52 años de quien se perdió el rastro tras someterse a un procedimiento estético en el sur de la ciudad. El incidente ocurrió en el centro Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, donde la paciente acudió para realizarse una lipólisis láser valorada en tres millones de pesos.

Una amiga de ella habló con medios de comunicación y mencionaron que la joven recibió una sedación calificada como excesiva y horas después de la cirugía, la situación de salud de la mujer se tornó crítica, al punto que no podía respirar, tenía los labios morados y no podía mantenerse consciente.

Puedes leer: Amiga de Yulitza reveló crudos detalles sobre su desaparición en centro estético



Una amiga cercana que la acompañaba relató que Yulitza Toloza tuvo estos síntomas y el personal de la clínica decidió dejarla en una habitación bajo una supuesta observación. Sin embargo, estas regresaron al centro estético para llevarle ropa y objetos personales. Al llegar, descubrieron que la mujer ya no estaba en la camilla y el personal del establecimiento no supo dar una explicación coherente sobre su paradero.



Además comentaron que los encargados del centro procedieron a realizar acciones que los familiares denuncian como negligencia: bloquearon las redes sociales de los allegados y sus números telefónicos para evitar cualquier contacto con este centro estético.

¿Qué encontró la amiga de Yulitza Toloza en el centro estético?

Horas más tarde, la amiga de Yulitza entregó detalles de cómo encontró el centro estético, donde comentó que tras el ingreso de los bomberos al local para rescatar a otra mujer que se encontraba allí, fueron a la habitación de la mujer de 52 años y que el lugar ya estaba totalmente limpio.

Publicidad

Puedes leer: Fuerte olor llevó a la Policía a descubrir lo que pasaba en una casa en Bogotá

Situación que se interpretó según ella cómo un intento deliberado de eliminar posibles evidencias. Sumado a esto, mientras se encontraba inspeccionando el lugar junto a las autoridades mencionó que había una lavadora en la que el personal había depositado las sabanas las cuales tenían manchas de sangre.

Publicidad

Aunque algunos expertos sugieren que el sangrado podría ser parte del proceso normal de una lipólisis, los allegados cuestionan por qué se priorizó el aseo del lugar y el levantamiento de las sábanas antes de informar qué había ocurrido con la mujer de 52 años. "Mi amiga está muerta, se la llevaron ellos, la desaparecieron", expresó con desesperación su acompañante

Mientras tanto, la Policía Nacional y el GAULA lideran las investigaciones y analizan las cámaras de seguridad del sector para determinar quiénes estuvieron con ella por última vez. La familia de Yulitza recorrió hospitales como Meissen, El Tunal y Kennedy sin obtener rastro alguno, exigiendo justicia frente a lo que consideran una "lipo de garaje".

Mira también: Rescatan a una mujer de centro estético donde desapareció Yulixa Tolosa tras lipólisis laser