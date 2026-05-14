Extraña desaparición de mujer que ingresó a estética para lipo de garaje en Bogotá

Un extraño caso tiene en alerta a Bogotá luego de que se registrara la desaparición de una mujer de 52 años, de quien se perdió su rastro tras someterse a un procedimiento estético en un local del sur de la ciudad.

Se trata de Yulixa Consuelo Tolosa, que fue vista por última vez en un centro estético donde le realizaron una lipólisis láser y dónde sus amigas aseguran que la dejaron para recuperación debido a que presentó algunas dificultades respiratorias que le impidieron dirigirse a su casa el día de la intervención estética.

La denuncia indica que la mujer ingresó el miércoles 13 de mayo al lugar llamado Beauty Láser Estética, ubicado en el barrio Venecia, cerca de la Escuela General Santander, para una lipólisis láser, que buscaba eliminar grasa localizada mediante tecnología láser.



Según relataron familiares y amigas, después de la intervención comenzaron complicaciones en el estado de salud de Tolosa, por lo que supuestamente fue dejada en observación dentro de una habitación del establecimiento, con el fin de que pudiera regresar a casa al día siguiente.



Sin embargo, horas después comenzó la incertidumbre. Cuando personas cercanas a Yulitza llegaron al sitio con pertenencias personales y ropa para acompañarla durante la recuperación, les informaron que la mujer ya no se encontraba allí.

Desde entonces no existe claridad sobre cómo salió del lugar, quién autorizó su retiro o si realmente abandonó el establecimiento por voluntad propia y, lo más preocupante, dónde se encuentra en este momento la mujer y cuál es su estado de salud.

De acuerdo con testimonios conocidos el personal del centro aseguró que la mujer habría decidido irse por voluntad propia hacia las 7:30 de la noche. No obstante, familiares pidieron registros de cámaras de seguridad o pruebas que confirmaran esa versión, pero aseguran que nunca recibieron evidencia audiovisual.

La última comunicación directa que tuvieron con Tolosa fue un mensaje de texto enviado desde su celular diciendo: “Voy a casa, tengo sueño”.

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Después de ese mensaje, allegados recibieron otra versión según la cual la mujer habría sido trasladada al Hospital Meissen.

Ante la falta de información, familiares iniciaron recorridos por distintos centros médicos de Bogotá, incluyendo hospitales de Kennedy, Tunal, Bosa, Meissen y sedes de la Cruz Roja, pero en ninguno encontraron registros de ingreso de la mujer.

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La situación se volvió aún más confusa luego de que otra paciente que permanecía en el inmueble asegurara haber visto a Tolosa durante la tarde del día anterior. Según su relato, varias personas con complicaciones tras procedimientos estéticos permanecían en habitaciones del segundo piso del lugar, aparentemente sin supervisión médica constante.

Estas declaraciones despertaron interrogantes sobre las condiciones en las que funcionaría el establecimiento y sobre los protocolos de atención implementados para pacientes sometidos a procedimientos estéticos.

En medio de la búsqueda, unidades de la Policía y del Cuerpo de Bomberos ingresaron al inmueble durante la mañana del 14 de mayo para realizar una inspección. En el lugar únicamente fue encontrada la historia clínica de la paciente pero aún se desconoce el paradero de la mujer que buscan.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado el paradero de Yulixa Consuelo Tolosa y continúan adelantando labores de investigación para esclarecer qué ocurrió tras la intervención estética.

