Giro inesperado en caso de Yulixa Toloza tras tras llamada desde Venezuela; nueva pista

La capital del país sigue con mucha atención el misterio que rodea a Yulixa Consuelo Toloza, una mujer de 52 años que fue vista por última vez el pasado miércoles 13 de mayo.

Lo que empezó como un procedimiento estético de rutina en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, se ha convertido en una búsqueda intensa que ya cruza fronteras.

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Los reflectores están puestos sobre el centro estético Beauty Láser M.L., un lugar que hoy está cerrado y cuyos administradores parecen haberse esfumado tras los eventos que involucraron a Toloza.

De acuerdo con los reportes conocidos, Yulixa llegó a este establecimiento con la intención de realizarse una lipólisis láser. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente cuando surgieron complicaciones durante la intervención.

Las cámaras de seguridad del sector captaron imágenes impactantes donde se observa a dos hombres retirando a la mujer del local, casi sin conocimiento, para subirla a un vehículo particular.

Desde ese instante, el rastro de Yulixa se perdió, dejando a su familia en una angustia constante que ya suma varios días de incertidumbre.

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La investigación dio un vuelco total cuando apareció un informante con un dato revelador sobre Edinson Torres, quien es señalado como uno de los administradores de la estética y pareja de la propietaria.

Según esta fuente, Torres realizó una llamada telefónica la noche del viernes 15 de mayo a un allegado para comunicarle que se encontraba bien y que ya estaba en Venezuela.

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Este detalle ha puesto a las autoridades a trabajar en dos frentes: verificar si se trata de una maniobra para despistar o si efectivamente los responsables lograron salir de Colombia tras los hechos.

En el centro de las indagaciones también aparecen los nombres de María Fernanda Martínez (también identificada como Delgado), dueña de Beauty Láser, y Eduardo David Ramos, el supuesto encargado de realizar los procedimientos quirúrgicos.

Se sabe que el establecimiento operaba sin contar con los permisos necesarios de la Secretaría de Salud para llevar a cabo intervenciones invasivas como la que se le practicó a Yulixa.

Este componente de ilegalidad ha reforzado la urgencia de localizar a los tres implicados, quienes son considerados piezas clave para entender qué sucedió realmente dentro de la clínica clandestina.

Otro punto que ha generado gran interés es el recorrido del automóvil involucrado, un Chevrolet Sonic gris con placas UCQ-340.

Gracias a la tecnología de los peajes, se pudo establecer que el carro abandonó Bogotá por el norte durante la madrugada del jueves.

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El registro marca que pasó por el peaje Andes a la 1:50 a. m. y, solo 25 minutos después, fue detectado en el peaje El Roble, en Gachancipá, a más de 70 kilómetros de distancia del lugar de origen.

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Este trayecto sugiere una salida rápida de la ciudad con rumbo hacia el norte del país, posiblemente buscando la zona fronteriza.

El propietario legal del vehículo, un comerciante de 33 años llamado George Ramírez Cortázar, se presentó voluntariamente ante la Sijín para aclarar su situación.

Ramírez explicó que, aunque el coche está a su nombre, él simplemente ayudó a la pareja conformada por María Fernanda y Edinson con el traspaso, ya que ellos no tenían los documentos migratorios al día para realizar el trámite legalmente.

Según su declaración, eran ellos quienes utilizaban el automóvil de manera cotidiana para sus actividades personales y del negocio.

Actualmente, el caso ha escalado a tal nivel que no se descarta solicitar apoyo a las agencias de seguridad en Venezuela para rastrear a los sospechosos.

Mientras tanto, en Bogotá, los seres queridos de Yulixa Toloza no pierden la esperanza y han extendido la búsqueda a zonas difíciles como los alrededores del río Tunjuelito.