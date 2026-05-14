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La Kalle  / Yulixa Toloza

Yulixa Toloza

Yulixa Toloza, desaparecida en cirugía estética en Bogotá.

Mensajes de Yulixa Toloza antes de desaparecer
Noticias

Salen a la luz chats del celular de Yulixa Toloza antes de desaparecer: “Ayuda”

Nuevos mensajes atribuidos a Yulixa Toloza aumentaron la preocupación por su desaparición tras un procedimiento estético en Bogotá. Allegados dudan sobre quién escribió los chats.

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