Yulixa Toloza: destapan aterrador momento en que anestesiólogo habría usado una pistola

El caso de Yulixa Toloza volvió a quedar en el centro de la atención pública tras conocerse una nueva versión de los hechos que rodearon las horas posteriores a la emergencia médica que sufrió la mujer de 52 años luego de someterse a un procedimiento estético en Bogotá.

Cuando las investigaciones avanzan con base en los hallazgos de Medicina Legal y las actuaciones judiciales que se desarrollan en Colombia y Venezuela, apareció un nuevo testimonio que agrega más interrogantes a uno de los expedientes más comentados de los últimos meses.

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La información fue entregada por Michelle Delgado, hermana de María Fernanda Delgado, propietaria de Beauty Láser, quien actualmente permanece detenida en Venezuela junto a su esposo Edison Torres mientras avanzan los procesos relacionados con este caso.

Según relató durante una entrevista en el pódcast Más allá del Silencio, su hermana le contó detalles sobre lo que habría ocurrido desde el momento en que Yulixa presentó complicaciones hasta las horas posteriores a la emergencia.

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La versión que entregó María Fernanda Delgado

De acuerdo con el relato compartido por Michelle Delgado, María Fernanda no se encontraba en las instalaciones cuando se realizó el procedimiento.

Según explicó, había salido para asistir al gimnasio y posteriormente estaba ocupada en actividades relacionadas con la celebración del cumpleaños de uno de sus hijos.

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La mujer aseguró que su hermana desconocía que Yulixa sería intervenida ese día y que solo tuvo conocimiento de la situación cuando personas cercanas a la paciente le informaron que se encontraba en una condición delicada.

Siempre según esta versión, al regresar al establecimiento encontró a Yulixa con problemas de salud y en una situación que generó preocupación inmediata entre quienes estaban presentes.

Michelle afirmó que en ese momento utilizaron un oxímetro para revisar el estado de la paciente y que el dispositivo indicaba que todavía tenía signos vitales.

A partir de allí, según el relato, María Fernanda habría solicitado que se pidiera una ambulancia para atender la emergencia.

Sin embargo, la hermana de la detenida sostuvo que esa posibilidad habría sido descartada por el anestesiólogo que participó en el procedimiento, quien supuestamente insistió en realizar el traslado en un vehículo particular.

Lugar y fecha de la velación y funeral de Yulixa Toloza en Bogotá /Foto: redes sociales /IA

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La declaración tomó un giro aún más impactante cuando Michelle Delgado describió lo que, según le contó su hermana, habría ocurrido durante el trayecto hacia el Hospital Meissen.

Según afirmó, en el vehículo viajaban Edison Torres conduciendo, María Fernanda Delgado en el asiento delantero y, en la parte trasera, el anestesiólogo, el médico cirujano y Yulixa Toloza.

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Fue en medio de ese recorrido cuando, de acuerdo con la versión familiar, el anestesiólogo identificado como "Leo" habría sacado una pistola.

Michelle aseguró que el especialista comenzó a intimidar a los ocupantes del vehículo mientras la condición de la paciente empeoraba.

Según su relato, el hombre repetía constantemente una frase que dejó profundamente impactadas a las personas que iban en el carro. "Sin cuerpo no hay delito".

Estas afirmaciones forman parte de una versión entregada por familiares de una de las personas involucradas y deberán ser contrastadas con las pruebas recopiladas por las autoridades.

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La hermana de María Fernanda también aseguró que durante el recorrido se realizaron maniobras para intentar reanimar a Yulixa.

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Incluso sostuvo que esa sería la explicación que encuentra su familiar a las fracturas de costillas que posteriormente fueron reportadas dentro de los análisis realizados por Medicina Legal.

Según el relato, el vehículo continuó desplazándose fuera de Bogotá mientras las personas que iban a bordo intentaban enfrentar la situación.

Michelle afirmó que María Fernanda esperaba encontrar ayuda durante el recorrido, pero que eso no ocurrió.

También aseguró que posteriormente los médicos descendieron del vehículo con el cuerpo de la mujer en un punto de la carretera y que más adelante María Fernanda y Edison Torres fueron dejados en una estación de servicio cuando regresaban hacia Bogotá. Michelle Delgado aseguró que el automóvil terminó en Cúcuta y negó que hubiera existido alguna intención de ocultarlo.

Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando evidencias para establecer qué ocurrió realmente antes, durante y después de la emergencia médica que sufrió Yulixa Toloza.