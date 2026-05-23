Revelan las últimas palabras de Yulixa Toloza antes de morir; se arrepintió

El caso de Yulixa Toloza sigue revelando nuevos detalles mientras avanzan las investigaciones alrededor de lo ocurrido en el centro estético clandestino Beauty Láser M.D., en el sur de Bogotá.

Esta vez, salieron a la luz las que habrían sido las últimas palabras de la estilista de 52 años antes de que su estado de salud empeorara por completo.

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Según la reconstrucción hecha por investigadores, Yulixa comenzó a presentar fuertes complicaciones pocas horas después de la lipólisis láser a la que fue sometida el pasado 13 de mayo.

Las declaraciones recopiladas dentro del proceso judicial indican que la mujer empezó a sentirse mal mientras aún permanecía dentro del establecimiento clandestino, lugar al que incluso habrían regresado algunas de las personas involucradas al notar el delicado estado físico de la paciente.

Yulixa habría pedido agua y dijo que se arrepentía

Uno de los detalles que más ha impactado dentro de la investigación tiene que ver con las frases que, presuntamente, alcanzó a decir Yulixa antes de perder completamente la estabilidad física.

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De acuerdo con la información conocida, la estilista manifestó que tenía mucha sed, fuertes dolores en la espalda y una profunda sensación de debilidad.

“Las últimas palabras de Yulixa fueron que tenía mucha sed, que se había arrepentido de hacerse la cirugía, que sentía mucho dolor en la espalda y debilidad, tanto así que la tuvieron que ayudar para que pudiera eliminar orina”, reveló uno de los investigadores citado por El Tiempo.

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La investigación apunta a más personas involucradas

Otro de los puntos que hoy llama la atención es que el proceso judicial ya no se concentraría únicamente en los capturados conocidos hasta ahora.

Las autoridades sostienen que al menos ocho personas habrían tenido algún tipo de participación en hechos relacionados con la desaparición, movimientos posteriores y ocultamiento de evidencia dentro del caso.

Hasta el momento, algunas de esas personas siguen sin ser ubicadas por los investigadores.

Dentro de las declaraciones recopiladas también se menciona que Eduardo David Ramos Carías, señalado de realizar el procedimiento y quien no tendría licencia para ejercer en Colombia, habría sido llamado nuevamente al establecimiento luego de que Yulixa comenzara a presentar dificultad respiratoria, baja temperatura corporal y somnolencia.

De igual forma, apareció mencionado un anestesiólogo identificado como Leonardo, quien habría regresado al lugar tras ser contactado por María Fernanda Delgado, señalada como propietaria del establecimiento clandestino.

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Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado el paradero de ese hombre.

Nunca habría llegado una ambulancia

La línea de tiempo construida por investigadores señala que durante varias horas se contempló la posibilidad de pedir ayuda médica para trasladar a Yulixa a un centro asistencial.

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No obstante, ese traslado nunca ocurrió.

Con el paso del tiempo, cámaras de seguridad registraron cómo la mujer fue retirada del lugar mientras era sostenida por varias personas y posteriormente subida a un vehículo Chevrolet Sonic gris.

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Precisamente ese automóvil se convirtió después en una de las pruebas más importantes del proceso judicial luego de que las autoridades encontraran en su interior rastros biológicos, fragmentos de cabello, huellas y pertenencias relacionadas con Yulixa.

Las investigaciones también apuntan a que antes de abandonar el establecimiento algunas personas retiraron documentos, historias clínicas y equipos relacionados con las cámaras de seguridad del lugar.