Sara Corrales sorprende a sus seguidores y revela el rostro de su hijita tras su nacimiento

Sara Corrales volvió a estar en el ojo público esto porque en una historia de sus redes sociales dejó ver por primera vez el rostro de su pequeña hija, Mila Pasquini Corrales. La bebé, quien nació el pasado domingo 17 de mayo, se ha convertido en el centro de atención debido a la ternura que se evidencia.

Desde el nacimiento de Mila, los seguidores de la actriz estaban a la expectativa de conocer a la nueva integrante de la familia. Por lo cuál, mediante un corto video compartido en Instagram se puede observar a Sara cargando a su hija en un fular, un accesorio que permite mantener el contacto piel con piel, mientras la menor estaba descansando.

Pese a que en el video no se puede observar por completo el rostro de Mila, los seguidores de la actriz pudieron apreciar rasgos específicos de la recién nacida, en especial porque en el video se pueden observar varios detalles cómo gran parte de su cara, los ojos, cejas, nariz y una parte de la mejilla.

Sumando a esto, también los seguidores de Sara Corrales notaron que el momento capturado mostró a Mila profundamente dormida, lo que aumentó la sensación de paz y ternura que la actriz quiso transmitir a su audiencia.

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¿Qué dijo Sara Corrales después de la llegada de Mila?

Sara Corrales al momento de la llegada de su hija compartió la felicidad que sintió. Durante el video, la actriz no pudo ocultar su felicidad al describir lo que siente en estos primeros días de maternidad. “Esto no se compara con nada en la vida”, expresó conmovida mientras hacía gestos de profunda emoción con sus manos.

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Recordemos que desde que confirmó su embarazo, Sara Corrales estuvo completamente abierta con su público, compartiendo constantemente los cambios que vivió durante la gestación y los preparativos necesarios para la llegada de su hija.

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Tanto es así que la actriz mostró la evolución de su proceso, permitiendo que sus seguidores se sintieran parte de esta travesía. Por lo cual, tras el nacimiento de la bebé, la atención continúa centrada en si Sara decidirá compartir más el día a día su nueva faceta como mamá.

A pesar de haber mostrado parte del rostro de Mila apenas tres días después de su nacimiento, aún queda la duda sobre cómo maneja la actriz la privacidad e identidad de su hija en el futuro. Por el momento, sus seguidores están atentos a ver si la actriz o su esposo revelan más detalles de su hija.