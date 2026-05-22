Esta es la nueva función de Bancolombia para evitar estafas en la aplicación; así funciona

Manejar tus finanzas desde el celular se ha vuelto parte de nuestra rutina, pero con la comodidad también llegan retos para mantener nuestro dinero a salvo.

Por eso, si eres de los que usa la App Mi Bancolombia, hay una actualización que no puedes dejar pasar.

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La entidad financiera ha decidido ponerle freno a los amigos de lo ajeno con una renovación total de sus herramientas de protección, centralizando todo lo que necesitas en un solo lugar para que actúes a la velocidad de un clic.



Esta nueva organización no es solo un cambio de diseño; es una estrategia pensada para que no pierdas tiempo navegando entre mil menús cuando sientes que algo anda mal.

Ahora, desde una ubicación mucho más intuitiva, puedes tener el control total de tus productos financieros.

La idea principal es que los usuarios tengan una respuesta directa ante situaciones de riesgo, como la pérdida de su dispositivo móvil o movimientos que simplemente no cuadran en el estado de cuenta.

¿Dónde encontrar el nuevo menú de seguridad de Bancolombia?

Si quieres explorar estas opciones, la ruta es muy sencilla. Solo debes ingresar a tu aplicación y dirigirte a la sección de "Ajustes/Seguridad".

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Antes, estas funciones podían estar dispersas en diferentes apartados, lo que generaba confusión en momentos de estrés.

Con esta integración, Bancolombia busca que te conviertas en el protagonista del cuidado de tu información y tu dinero.

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Una de las joyas de esta actualización es la implementación de nuevas alertas preventivas diseñadas específicamente para combatir las modalidades de engaño más comunes.

Esto es vital, ya que muchos de los problemas actuales ocurren cuando terceros intentan obtener datos sensibles a través de llamadas que parecen ser oficiales pero no lo son.

¿Alguna vez has recibido una llamada sospechosa mientras revisas tu cuenta?

Bancolombia ha pensado en este escenario exacto. La aplicación ahora cuenta con una funcionalidad que detecta si tienes una llamada telefónica activa al momento de abrir la app.

Si esto ocurre, te aparecerá un mensaje preventivo recordándote que el banco jamás te pedirá información confidencial ni te solicitará realizar transferencias de dinero durante una comunicación telefónica.

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Es importante resaltar que esta alerta solo se activará si tú, como usuario, autorizas su uso. Se trata de un recordatorio inteligente que aparece justo cuando eres más vulnerable a un posible engaño, ayudándote a tomar decisiones mucho más seguras.

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Herramientas clave para evitar estafas en Bancolombia

Dentro de este nuevo menú, encontrarás un arsenal de herramientas divididas por su función:

Apagar tus tarjetas: Esta es quizás una de las funciones más útiles si eres algo despistado. Si no encuentras tu tarjeta débito o crédito, puedes "apagarla" temporalmente. Esto suspende su uso sin necesidad de un bloqueo definitivo. Si la encuentras en el bolsillo de tu otra chaqueta, ¡solo tienes que encenderla de nuevo y listo!.

Esta es quizás una de las funciones más útiles si eres algo despistado. Si no encuentras tu tarjeta débito o crédito, puedes "apagarla" temporalmente. Esto suspende su uso sin necesidad de un bloqueo definitivo. Si la encuentras en el bolsillo de tu otra chaqueta, ¡solo tienes que encenderla de nuevo y listo!. Bloqueo total: Para casos de riesgo inmediato, como el robo de tu celular, existe la opción de bloqueo total de productos. Esto restringe de inmediato el acceso a tus cuentas y tarjetas, dándote la tranquilidad de que nadie podrá entrar a tu banco.

Para casos de riesgo inmediato, como el robo de tu celular, existe la opción de bloqueo total de productos. Esto restringe de inmediato el acceso a tus cuentas y tarjetas, dándote la tranquilidad de que nadie podrá entrar a tu banco. Reporte de movimientos: Si ves una compra que no hiciste, tienes un acceso directo para informar sobre transacciones no reconocidas y comunicarte con los canales de atención especializados en la gestión de fraudes.

Si ves una compra que no hiciste, tienes un acceso directo para informar sobre transacciones no reconocidas y comunicarte con los canales de atención especializados en la gestión de fraudes. Gestión de biometría: Aquí puedes activar o desactivar el ingreso con huella dactilar o reconocimiento facial, asegurando que solo tú puedas entrar a la aplicación.

Además de estas herramientas técnicas, el menú incluye un espacio informativo con contenido educativo sobre las modalidades de fraude más frecuentes y recomendaciones prácticas para prevenirlas.

Según Juan Camilo Zuluaga, vicepresidente de Servicios para Clientes y Empleados de Bancolombia, el objetivo es entregar el conocimiento experto para que las personas protejan su patrimonio, porque al final del día, "la seguridad es un compromiso de todos".