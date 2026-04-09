Así puedes mirar 'Tu Puntaje Crediticio' en Bancolombia; tips para mejorar tu calificación

Se acabó eso de pedir un préstamo y cruzar los dedos para que el sistema no te rebote. Bancolombia ha decidido "abrir sus libros" y mostrarte exactamente cómo te ve el mundo de las finanzas con su nueva funcionalidad:

Tu Puntaje Crediticio. Ya no tienes que adivinar si tus hábitos son de estrella de rock o si necesitas un empujoncito; ahora, ese número que tanto importa está a solo un par de clics en tu celular.

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Esta herramienta no es solo un adorno en la pantalla; es un acompañamiento gratuito que busca que te vuelvas un experto en tu propia plata.



Imagínatelo como un entrenador personal para tu salud financiera que, en lugar de ponerte a hacer sentadillas, te enseña a manejar tus compromisos.

¿Cómo entrar al club del puntaje crediticio alto en Bancolombia?

Si tienes la aplicación Mi Bancolombia en tu teléfono, ya tienes medio camino recorrido. Para encontrar este "espejo financiero", no tienes que dar muchas vueltas, solo sigue esta ruta directa que el mismo banco ha trazado:

Abre tu app Mi Bancolombia e ingresa tus datos. Busca la opción Explorar en el menú. Entra en la categoría que dice Organiza tu plata. Dale clic a la sección Día a Día. Y ahí está el tesoro: selecciona Tu Puntaje Crediticio.

No creas que el banco lanza un dardo al azar para darte una calificación. El puntaje es el resultado de un análisis detallado de tu vida con el dinero.

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Lo que hace la herramienta es mirar cómo te has portado con tus obligaciones, no solo con Bancolombia, sino también con otras entidades y cooperativas.

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Tu calificación se alimenta de varios ingredientes: tus hábitos de pago (si eres de los que paga antes de la fecha o si te dejas colgar), cómo usas tus tarjetas o créditos, y hasta el estado de tus cuentas de ahorros e inversiones.

Además, el sistema se conecta con lo que dicen de ti las centrales de riesgo como TransUnión o MiDataCrédito. Es, básicamente, un resumen de toda tu historia financiera puesto en un solo lugar.

¿Cómo subir de nivel crediticio?

La buena noticia es que este puntaje no está tallado en piedra. Si no te gusta el número que ves hoy, puedes empezar a trabajar para que crezca.

La clave aquí es la constancia. Según Luz María Velásquez, vicepresidente del banco, el puntaje sube cuando tus comportamientos financieros brillan: pagar a tiempo y usar el crédito de forma responsable son los mejores trucos para fortalecer ese perfil.

Tener un puntaje envidiable es como tener una llave maestra: te abre las puertas a una mejor financiación y a productos que antes veías lejos.

Eso sí, recuerda que un puntaje alto ayuda mucho, pero no es una garantía absoluta de que te aprueben todo de inmediato, pues el banco también revisará tu capacidad de pago y nivel de deuda actual.

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Al final del día, esta función en la sección Día a Día está ahí para que entiendas que cada decisión que tomas con tu dinero construye confianza.