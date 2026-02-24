Bancolombia compensará a clientes para que le perdonen la “caída”; de forma automática

Los servicios de Bancolombia comenzaron a restablecerse este martes 24 de febrero de 2026 luego de una interrupción masiva que dejó a millones de usuarios sin acceso a sus cuentas, transferencias y canales físicos durante más de 24 horas.

La entidad confirmó que su aplicación móvil y la Sucursal Virtual Personas ya se encuentran operando con normalidad tras completar una serie de ajustes técnicos considerados críticos.

La contingencia inició el domingo 22 de febrero, cuando el banco adelantaba un mantenimiento programado en su infraestructura tecnológica. Sin embargo, lo que estaba previsto como una operación rutinaria terminó convirtiéndose en una falla prolongada que se extendió durante todo el lunes 23.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, el origen del problema estuvo relacionado con un componente tecnológico de un proveedor externo, específicamente asociado a servicios de IBM.

Durante el punto más crítico de la situación, en la noche del lunes, Bancolombia tomó la decisión de suspender temporalmente todos sus servicios, incluidos cajeros automáticos, corresponsales bancarios y plataformas digitales. El objetivo, según explicó el banco, fue estabilizar la plataforma y evitar que se generaran errores adicionales en saldos o movimientos financieros.

Con el avance de las labores técnicas, la entidad aseguró que logró normalizar gradualmente sus sistemas y que en la mañana del martes ya era posible realizar consultas, pagos y transferencias. Aun así, reconoció que la contingencia afectó tanto a clientes personas como a usuarios empresariales, quienes también vieron interrumpidas sus operaciones durante varias horas.

Foto: Bancolombia y Labs.google

¿Cuáles serán los clientes que recibirán compensación?

Bancolombia fue enfático en señalar que lo ocurrido no corresponde a un incidente de seguridad. Según su comunicado oficial, la falla fue estrictamente técnica y no se presentó ningún acceso indebido a la información.

La entidad reiteró que el dinero de los clientes está seguro y que los datos personales permanecen protegidos, descartando cualquier vínculo con ataques informáticos o filtraciones.

Como parte de las medidas adoptadas, el banco anunció que evaluará de manera individual el impacto generado en cada cliente. Esto incluye casos de pagos que no se pudieron realizar, transacciones que quedaron pendientes o afectaciones derivadas de la imposibilidad de acceder a los servicios.

En los escenarios en los que se identifique un perjuicio directo, la entidad realizará compensaciones automáticas que se reflejarán como un abono en la cuenta en los próximos días.

En su mensaje institucional, el banco explicó: “Evaluaremos el impacto de la situación de cada cliente con cuidado. Si te viste afectado, te acompañamos devolviéndote lo que corresponde; las compensaciones las haremos de forma automática; las verás en los próximos días como un abono en tu cuenta”.



¿Qué hago si mi aplicación sigue sin funcionar?

Además, Bancolombia recomendó a los usuarios que, si aún presentan dificultades, cierren la aplicación y vuelvan a ingresar después de unos minutos. También sugirió verificar el estado de cada servicio en su portal de monitoreo y reportar cualquier inconsistencia, como saldos incorrectos o movimientos no reconocidos, a través de las líneas oficiales o el Centro de Ayuda.

Mientras tanto, miles de usuarios siguen atentos a los anuncios sobre las compensaciones y a la normalización total de los canales. El episodio dejó en evidencia la dependencia de los clientes a los servicios digitales y el impacto que una interrupción prolongada puede tener en la vida diaria y en las operaciones comerciales.