El mejor colegio de Colombia está en barrio "popular" de Bogotá; el 90 % pasan a la Nacional

En el sur de Bogotá, lejos de las zonas más exclusivas de la ciudad, hay una institución educativa que está dando de qué hablar en todo el país.

Se trata del Liceo Campo David, ubicado en Ciudad Tunal, en la localidad de Tunjuelito, que fue reconocido como uno de los mejores colegios de Colombia por su desempeño académico.

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De acuerdo con el más reciente ranking de Sapiens Research, esta institución no solo se ubicó en el primer lugar en matemáticas, sino que también lidera en ciencias naturales y lectura, consolidándose como uno de los planteles más destacados del país.

Su rendimiento no es casualidad, ya que el estudio analiza el desempeño acumulado de los últimos cuatro años, lo que evidencia un proceso educativo constante.

El informe, que ya completa su edición número 13, evaluó a 205 instituciones educativas entre públicas y privadas.

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Dentro de ese grupo, 21 colegios lograron entrar en la categoría “Top Colombia”, un reconocimiento reservado para aquellos que sobresalen en las cinco áreas analizadas: inglés, lectura, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales.

En ese selecto listado, el Liceo Campo David sobresale con resultados que llaman la atención. Además de liderar en tres áreas clave, logró posicionarse en el segundo lugar en ciencias sociales, solo por detrás del Colegio Bilingüe Diana Oese de Cali. Este desempeño lo convierte en un referente académico no solo en Bogotá, sino a nivel nacional.

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Estudiantes usando celulares en el aula de clase, imagen de referencia Foto: Gemini

El mejor colegio de Colombia está en el sur de Bogotá

Uno de los datos que más ha generado conversación es que cerca del 90 % de sus estudiantes logra ingresar a la Universidad Nacional, una de las instituciones de educación superior más exigentes del país. Este indicador refleja el nivel de preparación académica que reciben los alumnos durante su etapa escolar.

La historia de este colegio comenzó en 1986, cuando fue fundado como un jardín infantil por Olga Cecilia Amaya Mondragón y Henry David Romero Vivas. Con el paso de los años, la institución fue creciendo en cobertura y fortaleciendo su propuesta educativa, hasta que en 2001 graduó su primera promoción de bachilleres académicos.

El modelo educativo que siguen los colegios en Colombia está regido por la Ley General de Educación, que establece las áreas fundamentales que deben ser enseñadas en la educación básica y media. Entre estas se encuentran materias como matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje, educación física, tecnología, arte y formación en valores.

Ranking de los mejores colegios por materias en Colombia

Mejores colegios en matemáticas 2026

Liceo Campo David – Bogotá

Colegio Bilingüe Diana Oese – Cali

Colegio Boston Internacional – Barranquilla

Colegio San Mateo Apóstol – Yopal

Colegio Nuevo Cambridge – Floridablanca

Mejores colegios en lectura 2026

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Liceo Campo David – Bogotá

Colegio Boston Internacional – Barranquilla

Colegio Bilingüe Diana Oese – Cali

Colegio Anglocanadiense de Neiva

I.E. Cambridge School – Pamplona

Mejores colegios en ciencias naturales 2026

Liceo Campo David – Bogotá

Colegio Bilingüe Diana Oese – Cali

I.E. Cambridge School – Pamplona

Colegio Bilingüe Divino Niño – Bucaramanga

Colegio Anglo Americano – Bogotá

Mejores colegios en ciencias sociales 2026

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Colegio Bilingüe Diana Oese – Cali

Liceo Campo David – Bogotá

Colegio Boston Internacional – Barranquilla

Colegio Calatrava – Bogotá

Colegio Anglo Americano – Bogotá

Mejores colegios en inglés 2026

Colegio Bilingüe Buckingham – Bogotá

St George’s School – Bogotá

Colegio El Camino Academy – Bogotá

Colegio Hebreo Unión – Barranquilla

Colegio Panamericano – Floridablanca

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En el caso del Liceo Campo David, su desempeño en áreas como matemáticas y ciencias ha sido clave para su reconocimiento. Estas asignaturas hacen parte del núcleo de habilidades lógicas y analíticas que se buscan desarrollar en los estudiantes, junto con la capacidad de comprensión lectora, otro de los puntos fuertes del colegio.

Más allá de los nombres, el informe pone el foco en los equipos docentes, resaltando que detrás de cada resultado hay procesos pedagógicos sólidos y trabajo continuo en el aula. En ese contexto, el caso de esta institución demuestra que la excelencia académica puede consolidarse con disciplina, seguimiento y una apuesta educativa clara.

Desde el sur de Bogotá, este colegio se posiciona como uno de los grandes referentes educativos del país, destacándose en áreas clave y consolidando un modelo que hoy lo ubica en la cima de los rankings nacionales.