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Bogotá abre vacantes para Gestores del Orden y pagan casi $3 millones; link para postularse

La Alcaldía de Bogotá abre convocatoria para Gestores del Orden en marzo de 2026. Conoce los requisitos, el salario y el enlace oficial para postularte antes del 22 de marzo.

Gestores del orden convocatoria 2026
Gestores del orden convocatoria 2026
/Foto: Gestores del Orden
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), ha lanzado una nueva y ambiciosa convocatoria laboral para fortalecer la convivencia en la ciudad.

Se trata de 780 vacantes para el cuerpo de Gestores del Orden, un equipo clave que operará en zonas priorizadas para prevenir conflictos y apoyar la seguridad ciudadana.

Puedes leer: Trabajo en tiendas D1: Vacantes con salarios de hasta $4 millones; así puedes postularte

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Esta oportunidad es ideal para quienes buscan estabilidad laboral, ya que los contratos incluyen todas las prestaciones sociales de ley. La convocatoria estará abierta por tiempo limitado, con fecha de cierre para inscripciones este 22 de marzo de 2026.

¿Qué hace un Gestor del Orden en Bogotá?

A diferencia de la Policía, los Gestores del Orden no portan armas ni realizan capturas. Su función principal es la presencia permanente en calle para:

  • Anticipar riesgos y mediar en situaciones de desorden.
  • Promover la convivencia y el uso correcto del espacio público.
  • Acompañar a las comunidades en la solución de problemas locales de inseguridad.
  • Servir de enlace rápido entre la ciudadanía y las autoridades.

Requisitos para postularse en 2026

Para ser parte de este equipo, los aspirantes deben cumplir con el siguiente perfil básico establecido en la Resolución 0027 de marzo de 2026:

  1. Nivel Educativo: Ser bachiller (en algunos casos se pide haber aprobado al menos noveno grado o cuatro años de secundaria).
  2. Experiencia: Contar con experiencia certificada (preferiblemente dos años en áreas relacionadas con servicio social, seguridad o convivencia).
  3. Documentación: Ser mayor de edad y tener la situación militar definida (para hombres).
  4. Habilidades: Aprobar las pruebas de conocimiento y psicotécnicas que disponga la entidad.
Convocatoria Gestores del Orden Bogotá 2026
Convocatoria Gestores del Orden Bogotá 2026

Pasos para inscribirse correctamente

El proceso es totalmente virtual y gratuito. No se deje engañar por intermediarios que cobren por la inscripción. Siga estos pasos:

  1. Registro de Hoja de Vida: Ingrese a la plataforma oficial de Bogotá Trabaja o al Servicio Público de Empleo.
  2. Búsqueda de la Vacante: Busque el perfil bajo la denominación "Asistente de servicio social y comunitario" o utilice el enlace directo proporcionado en las redes sociales de la Secretaría de Seguridad.
  3. Carga de Documentos: Asegúrese de tener sus certificados laborales y de estudio escaneados en PDF.
  4. Plazo Final: Tenga en cuenta que el enlace de postulación suele habilitarse en el banner principal del sitio de la Secretaría y cierra este viernes 22 de marzo.

Puedes leer: ¡SENA da plata por estudiar! Cómo reclamar apoyo económico en 2026; hasta 60% de un sueldo

Salario y condiciones laborales

El cargo ofrece un salario de $ 2.763.139, más prestaciones de ley y recargos por trabajo nocturno y dominical. Para facilitar la postulación, los aspirantes encontrarán en la misma página una guía orientadora con el paso a paso del proceso.

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