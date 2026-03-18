Lluvias desatan emergencia: calles se convirtieron en ríos y barrios quedaron bajo el agua

Las lluvias no dieron tregua en Facatativá y en cuestión de horas la situación se complicó en varios puntos del municipio. Sectores como Villa Miriam, en la vereda San Rafael, amanecieron con acumulaciones de agua que terminaron entrando a las viviendas y afectando directamente a las familias de la zona.

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Los reportes de la comunidad coinciden en un mismo panorama: calles convertidas en corrientes de agua, patios completamente anegados y enseres afectados por el ingreso del líquido.



La intensidad de las precipitaciones hizo que el nivel subiera rápidamente, generando preocupación entre los habitantes, que tuvieron que reaccionar en medio de la emergencia.



Uno de los puntos más críticos se registró en Villa Miriam, donde el agua no solo cubrió vías internas, sino que también alcanzó el interior de varias casas. Las imágenes compartidas por residentes muestran cómo el agua se acumuló en cuestión de minutos, dejando pérdidas materiales que aún no han sido cuantificadas oficialmente.

En la vereda San Rafael, además del impacto en viviendas, también se reportaron afectaciones en cultivos, especialmente en el sector floricultor, una de las actividades clave de la región. Las condiciones climáticas alteraron el terreno y generaron complicaciones para quienes dependen de estas labores, encendiendo las alertas por posibles afectaciones económicas.

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A pesar de la magnitud de lo ocurrido, hasta el momento no se ha emitido un balance oficial que detalle cuántas familias resultaron afectadas ni el nivel total de los daños. Esta falta de cifras concretas mantiene la incertidumbre entre los habitantes, que esperan una pronta evaluación por parte de las autoridades.

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Se espera que en las próximas horas la Alcaldía de Facatativá, junto con organismos de gestión del riesgo y equipos de atención, realicen recorridos en las zonas impactadas para levantar información precisa. Este proceso será clave para definir las medidas que se tomarán frente a la emergencia y las posibles ayudas para quienes resultaron perjudicados.