Se conoce video clave en muerte de Baby Demoni; ¿la expresión daría giro al caso?

El fallecimiento de María Alejandra Parada Skin o más conocida como Baby Demoni, parece haber tomado un nuevo rumbo después de varios meses de su partida . Recordemos que la creadora de contenido fue encontrada sin vida el año el 15 de octubre de 2025, mientras las autoridades recolectan las pruebas sobre lo sucedido.

Miguel Ángel López, influencer y rapero conocido como Samor One, quien fuera pareja de la joven, menciona que la influencer tomó la decisión de quitarse la vida. Esto después de que ella le mandara un mensaje preocupante mientras él estaba fuera, regresó al apartamento y la encontró colgada de una sábana gris en el baño.

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Sin embargo, la familia de la víctima y su abogado, Francisco Bernate, aseguran que se trató de un feminicidio perpetrado por López en medio de una relación tóxica y celos desenfrenados. Según la madre de la influencer, el sospechoso la manipulaba y vivía como un "parásito" a costa de ella.



¿Cuál fue el video que se conoció recientemente de Baby Demoni?

En las últimas horas, el programa periodístico Séptimo Día reveló un video tipo selfie grabado por la misma influencer poco antes de su muerte. En las imágenes, se observa a Baby Demoni llorando, con un catéter y rastros de sangre en su mano, mientras repite con desesperación: “Yo ya no puedo más con esta vida... Perdónenme todos, sin palabras”.

De igual forma, en la misma investigación periodistica, también apareció la defensa de Samor One, quien utiliza este clip para reafirmar la tesis del suicidio, la familia argumenta que la joven se refería a su cansancio por la vida que llevaba junto a López y no a un deseo genuino de morir.

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Pese a esto, las autoridades continúan señalando a la pareja de Baby Demoni, debido a varias inconsistencias en su relato. Debido a que inicialmente, afirmó que la influencer se sometió a un cirugía pese a esto, Bernate sostiene que una persona recién operada no tendría la fuerza ni la movilidad necesaria para quitarse la vida.

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Sumado a esto, el padre de la víctima, Manuel Ariza, denunció que las marcas en el cuello de su hija no eran de un lazo o sábana, sino “dos marcas de dedo”. Además, Yefrin Garavito halló una fotografía tomada a las 2:40 a. m. del día de los hechos que documenta manchas de sangre y elementos en el piso que denotan una pelea.

Ante esto, el análisis forense también detectó lesiones en las manos y uñas de la víctima, consistentes con un forcejeo o defensa propia. Esto mientras, Samor One está en España, debido a que según él está fuera del país debido a amenazas que recibió en su contra.

La Fiscalía continúa analizando las evidencias extraídas de los dispositivos digitales para esclarecer si la muerte de Baby Demoni fue una decisión trágica o un acto de violencia de género.