La canción que Baby Demoni quería que sonara en su funeral, ¿una premonición?
Antes de morir, la tiktoker Baby Demoni reveló qué canción quería que sonara en su funeral. Su elección, ahora en medio de la investigación sobre lo que le ocurrió, conmueve profundamente.
Lo que hallaron en el cuerpo de Baby Demoni; esclarecería la causa de su fallecimiento
El informe preliminar revelaría detalles clave sobre el cuerpo de Baby Demoni. Según versiones, la joven tiktoker presentaba marcas de asfixia.
La versión de Samor, pareja de Baby Demoni: "Me enteré de un par de cosas y la enfrenté"
Baby Demoni, de 24 años, murió tras una pelea con su pareja. Aunque él asegura que ella atentó contra su vida, otros creen que detrás podría haber algo más.
Ella era Baby Demoni, la tiktoker que murió tras una fuerte discusión con su pareja
La tiktoker de 24 años fue trasladada a un hospital donde confirmaron su muerte. Algunos aseguran que se quitó la vida, pero otros sospechan que su pareja estaría involucrado.
Joven tiktoker pierde la vida en extrañas circunstancias; era amiga de Yina Calderón
La joven tiktoker fue llevada a un hospital cercano, pero finalmente se confirmó su fallecimiento. Una de las primeras en hablar fue Yina Calderón, quien pidió que investiguen lo ocurrido.