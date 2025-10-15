En vivo
La Kalle  / Baby Demoni

Baby Demoni

Baby Demoni, creadora de contenido y tiktoker

  • Muere influencer Baby Demon
    Muere influencer Baby Demon
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    La canción que Baby Demoni quería que sonara en su funeral, ¿una premonición?

    Antes de morir, la tiktoker Baby Demoni reveló qué canción quería que sonara en su funeral. Su elección, ahora en medio de la investigación sobre lo que le ocurrió, conmueve profundamente.

  • ¿Qué le pasó a Baby Demoni?
    ¿Qué le pasó a Baby Demoni?
    /Foto: Instagram Baby Demoni
    Judiciales

    Lo que hallaron en el cuerpo de Baby Demoni; esclarecería la causa de su fallecimiento

    El informe preliminar revelaría detalles clave sobre el cuerpo de Baby Demoni. Según versiones, la joven tiktoker presentaba marcas de asfixia.

  • La versión de Samor, pareja de Baby Demoni, sobre lo ocurrido antes de su muerte
    La versión de Samor, pareja de Baby Demoni, sobre lo ocurrido antes de su muerte
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    La versión de Samor, pareja de Baby Demoni: "Me enteré de un par de cosas y la enfrenté"

    Baby Demoni, de 24 años, murió tras una pelea con su pareja. Aunque él asegura que ella atentó contra su vida, otros creen que detrás podría haber algo más.

  • ¿Quién era Baby Demoni y qué se sabe sobre su extraña muerte?
    ¿Quién era Baby Demoni y qué se sabe sobre su extraña muerte?
    /Foto: Instagram : Baby Demoni
    Farándula

    Ella era Baby Demoni, la tiktoker que murió tras una fuerte discusión con su pareja

    La tiktoker de 24 años fue trasladada a un hospital donde confirmaron su muerte. Algunos aseguran que se quitó la vida, pero otros sospechan que su pareja estaría involucrado.

  • Creadora de contenido pierde la vida en extrañas circunstancias
    Creadora de contenido pierde la vida en extrañas circunstancias
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    Joven tiktoker pierde la vida en extrañas circunstancias; era amiga de Yina Calderón

    La joven tiktoker fue llevada a un hospital cercano, pero finalmente se confirmó su fallecimiento. Una de las primeras en hablar fue Yina Calderón, quien pidió que investiguen lo ocurrido.

