La razón por la que Samor One apareció con el celular de Baby Demoni, ¿para mover dinero?

La historia de Baby Demoni, cuyo nombre real era Alejandra Skin, sigue siendo uno de los temas más comentados en redes sociales. La joven influencer, reconocida por su estilo y su presencia constante en plataformas digitales, murió el pasado 15 de octubre de 2025 en Bogotá bajo circunstancias que aún generan dudas.

De acuerdo con las primeras versiones, ‘Baby Demoni’ fue encontrada inconsciente y con rastros de sangre fuera de su apartamento, luego de una fuerte discusión con su pareja, el rapero Miguel Ángel López, conocido artísticamente como Samor One. Fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde los médicos confirmaron que presentaba una lesión cerebral irreversible por falta prolongada de oxígeno.

El diagnóstico médico fue contundente, pero el contexto de lo sucedido mantiene muchas preguntas abiertas. Familiares y amigos de la creadora de contenido han mostrado su inconformidad con la versión inicial de los hechos, la cual indicaría que ella se habría causado las heridas. Por el contrario, sostienen que hubo una discusión violenta y que las pruebas que rodean el caso no concuerdan con esa teoría.

¿Samor tuvo que ver con la muerte de Baby Demoni?

La relación entre Baby Demoni y Samor One era conocida por sus altibajos. Personas cercanas afirmaron que los celos y las discusiones eran frecuentes, incluso días antes de la tragedia. Según declaraciones de vecinos, esa noche se escucharon gritos y peticiones de auxilio provenientes del apartamento, lo que llevó a varios residentes a alertar a las autoridades.

Actualmente, las autoridades avanzan en la investigación para determinar qué ocurrió realmente. El celular de la influencer se ha convertido en una pieza clave: según fuentes cercanas, contiene videos y mensajes que podrían arrojar nuevas pistas sobre sus últimos minutos con vida.

Por su parte, Samor One ha negado cualquier responsabilidad, asegurando que intentó auxiliarla y llevarla al hospital lo más rápido posible. Aun así, la presión mediática y los señalamientos no han cesado. La Fiscalía analiza las pruebas técnicas y forenses, mientras el entorno de la joven insiste en que no se descarte ninguna hipótesis.

La versión de Samor, pareja de Baby Demoni, sobre lo ocurrido antes de su muerte /Foto: redes sociales

Samor One rompió el silencio y reveló qué pasó con el celular de Baby Demoni tras su muerte

En medio de la polémica, Samor One decidió hablar públicamente sobre uno de los temas más comentados: el paradero del celular de Baby Demoni y las sospechas de que este habría sido manipulado tras la tragedia.

Durante su participación en el pódcast “Conducta delictiva”, el rapero respondió a las versiones que apuntaban a que él habría revisado o alterado el contenido del teléfono de su pareja. La periodista del programa le recordó que la hermana de Alejandra había denunciado públicamente que el celular habría sido manipulado antes de ser entregado a las autoridades.

Samor One negó rotundamente esas afirmaciones, explicando que el teléfono quedó dentro del apartamento cuando él salió a llevarla al hospital:

“El celular de ella quedó en el apartamento, yo salí hasta sin el mío, dejé todo botado, incluso las llaves se las entregué a un vecino”, aseguró.

Horas después, relató que volvió al apartamento para sacar un perro que ambos cuidaban y fue entonces cuando decidió llevar el celular al hospital para poder usar el dinero que tenía allí guardado y cubrir los gastos médicos.

“Cuando vuelvo a sacar al perro encuentro el celular en el piso y me lo llevo porque necesitábamos pagar. No lo revisé, solo lo llevé”, dijo. El influenciador también reveló que no quiso revisar los mensajes ni las llamadas por miedo a encontrar palabras que pudieran afectarlo emocionalmente.

“De pronto ella dijo algo malo de mí en sus últimas conversaciones, y yo no quería quedarme con eso en el corazón”, expresó entre lágrimas. Finalmente, afirmó que jamás tuvo la intención de borrar o modificar nada del dispositivo y que su único interés fue ayudar en medio del caos.