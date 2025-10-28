Revelan resultados de las cámaras de seguridad del día en que murió Baby Demoni

La investigación sobre el caso de la influencer conocida como Baby Demoni continúa abierta, mientras las autoridades recopilan más pruebas para esclarecer lo ocurrido en el apartamento donde fue hallada sin vida. Su hermana rompió el silencio y ofreció nuevos detalles que han causado impacto entre los seguidores de la joven y en redes sociales.

Según lo revelado, la hermana de Baby Demoni asegura que la influencer era víctima de maltrato por parte de Samor One, su pareja. La joven también mostró fotografías del baño del apartamento, donde ocurrieron los hechos, al podcast Más Allá del Silencio.

La familiar de la influencer relató que las discusiones entre Baby Demoni y Samor One eran frecuentes, y que en más de una ocasión ella le pidió alejarse de esa relación. Asegura que el comportamiento de él se tornó más agresivo con el paso del tiempo, y que la influencer habría mostrado señales de estar atravesando momentos difíciles tanto físicos como emocionales.

Por ahora, la Fiscalía continúa analizando pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido. La familia pide que se respete la memoria de la joven y que las autoridades logren determinar si hubo o no responsabilidad de terceros.

Baby Demoni, ¿se quitó la vida?

Revelan resultado de las cámaras de seguridad del interior del apartamento de Baby Demoni

El caso tomó un nuevo rumbo luego de que se conociera información sobre las cámaras de seguridad que estaban instaladas en el apartamento donde vivía Baby Demoni. Según lo revelado por Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, este detalle fue confirmado por la propia hermana de la influencer durante una entrevista para el programa Conducta Delictiva.

Juliana contó que la hermana de Baby Demoni le dijo que en el apartamento había una cámara de seguridad, la cual fue revisada por el CTI durante el registro oficial. Sin embargo, cuando ella preguntó si habían encontrado algo relevante en los videos, la respuesta la dejó sorprendida: “No, Juli, la cámara estaba sin memoria”, habría dicho la hermana de la fallecida creadora de contenido.

A pesar de esto, sí existen otros registros audiovisuales que fueron recuperados y que muestran parte del interior del lugar. De acuerdo con la información compartida por Juliana Calderón, los videos evidencian un televisor roto, espejos y vidrios fragmentados, además de rastros de sangre, lo que reforzaría la versión de que hubo un fuerte altercado antes de la tragedia.

Por ahora, todos estos elementos están bajo custodia de las autoridades competentes, quienes continúan con el análisis de cada prueba para determinar qué ocurrió realmente ese día.