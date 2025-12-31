Jessica Cediel reaparece tras el funeral de su papá y lanza contundente mensaje

Durante este diciembre, la presentadora y modelo Jessica Cediel enfrentó la pérdida de su padre, Alfonso Cediel, quien perdió la vida el 20 de este mes. Noticia que fue confirmada por la misma celebridad al compartir una foto en el velorio, situación que generó muchas reacciones por parte de sus seguidores.

Recordemos que Alfonso Cediel estuvo enfrentado durante años una enfermedad degenerativa, el Parkinson, un diagnóstico que transformó la vida familiar y llevó a la presentadora a reducir compromisos laborales para acompañarlo de cerca, por este motivo la despedida con él fue tan emotiva.

Sin embargo, la discusión escaló cuando la influencer Tuti Vargas se pronunció públicamente. A través de un video, expresó su desacuerdo con la forma en que Cediel compartió el momento, señalando que un funeral debía mantenerse en la esfera privada. A lo que Cediel respondió con una publicación en sus redes sociales.

En un mensaje directo, pidió respeto por el dolor de su familia y por la memoria de su padre, dejando claro que nadie tiene autoridad para dictar cómo debe vivirse una pérdida. “Controle la única neurona que le queda en el cerebro antes de hablar y formar un espectáculo con el dolor de mi familia. ¡Vaya y busque tráfico y contenido en otro lado! ¡Insensible!”. Mencionó.



¿Cuál fue el mensaje de Jessica Cediel ante la pérdida de su padre?

Días después de estar en el ojo de la conversación, la presentadora volvió a utilizar sus redes sociales para referirse a esta situación. Por medio de su Instagram la modelo compartió un mensaje reflexivo sobre esta situación donde aseguró que este proceso hay que dejarlo en manos del tiempo.

“Hay momentos para los que la vida no te prepara. Creo firmemente que después de un duelo, la vida te cambia completamente en un antes y un después. Miras todo con nuevos ojos. Por ahora... tiempo al tiempo...”, escribió. Así mismo, comentó que este proceso marca un antes y un después en su vida.

Así mismo, durante el mensaje explicó que está apoyando de Dios para poder afrontar la pérdida de su papá. y que con él podrá encontrar consuelo.

“Que Dios nos llene de su misericordia y fortaleza a aquellos corazones que por estas épocas aún tenemos un vacío por dentro. Y aunque duela intensamente, permítenos aceptar con gozo tu santa voluntad. Jeremías 29:11″, concluyó en el escrito.