Jessica Cediel rompe el silencio por críticas a fotos del funeral de su papá

El nombre de Jessica Cediel volvió a ocupar titulares y conversaciones en redes sociales, esta vez no por un nuevo proyecto televisivo, sino por una dolorosa situación personal que terminó convirtiéndose en debate público.

La reconocida presentadora bogotana atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su padre, Alfonso Cediel, y su manera de expresar el duelo desató una fuerte polémica en plataformas digitales.

Cediel confirmó la muerte de su padre mediante un emotivo mensaje en redes sociales, donde compartió palabras de amor, agradecimiento y despedida.

Alfonso Cediel había enfrentado durante años una enfermedad degenerativa, el Parkinson, diagnóstico que transformó la vida familiar y llevó a la presentadora a reducir compromisos laborales para acompañarlo de cerca, por eso esta triste partida tuvo un impacto emocional profundo en lamodelo.



Jessica Cediel y el duelo hecho público

Durante el funeral, Jessica Cediel decidió compartir algunas imágenes del sepelio, incluyendo momentos simbólicos junto a su familia, como el gesto de tocar la lápida en señal de despedida.

Para la presentadora, se trató de una forma de honrar la memoria de su padre y agradecer las muestras de cariño recibidas por sus seguidores.

Sin embargo, estas publicaciones no pasaron desapercibidas. Mientras muchos usuarios enviaron mensajes de apoyo y comprensión, otros cuestionaron la decisión de mostrar un momento tan íntimo.

Las críticas se centraron en la exposición del funeral, calificándolo como un acto innecesario o poco respetuoso, lo que dividió opiniones en redes sociales.

La discusión escaló cuando la influenciadora Tuti Vargas se pronunció públicamente. A través de un video, expresó su desacuerdo con la forma en que Cediel compartió el momento, señalando que un funeral debía mantenerse en la esfera privada. Sus palabras avivaron aún más el debate y llevaron la controversia a otro nivel.

La respuesta de Jessica Cediel a las críticas

Ante la avalancha de comentarios, Jessica Cediel decidió no guardar silencio. Por medio de sus historias de Instagram, respondió de manera contundente a quienes la juzgaron, defendiendo su derecho a vivir el duelo a su manera.

En un mensaje directo, pidió respeto por el dolor de su familia y por la memoria de su padre, dejando claro que nadie tiene autoridad para dictar cómo debe vivirse una pérdida.

La presentadora subrayó que cada persona enfrenta el luto de forma distinta y cuestionó la falta de empatía en redes sociales. Su respuesta, lejos de cerrar la discusión, generó nuevas reacciones, tanto de apoyo como de crítica, evidenciando una vez más la sensibilidad que despiertan los temas relacionados con la exposición de la vida personal de figuras públicas.

Jessica Cediel y la controversia por compartir imágenes del funeral de su papá Foto captura: IG @jessicacedielnet

Con una trayectoria consolidada en la televisión colombiana e internacional, Jessica Cediel ha sido una figura que despierta admiración y controversia por igual.

Sus firmes convicciones religiosas y su apertura para compartir aspectos de su vida privada la han convertido en un personaje recurrente en la conversación pública.

En este caso, la polémica deja sobre la mesa un debate más amplio: los límites entre lo íntimo y lo público en la era digital. Para muchos, la historia de Jessica Cediel es un recordatorio de que detrás de los personajes mediáticos hay seres humanos que también sufren, lloran y buscan consuelo a su manera, incluso cuando el mundo entero parece estar observando.

