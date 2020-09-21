En vivo
  Jessica Cediel y la controversia por compartir imágenes del funeral familiar.jpg
    Jessica Cediel y la controversia por compartir imágenes del funeral familiar.
    FotoS: IG @jessicacedielnet
    Farándula

    Jessica Cediel rompe el silencio por críticas a fotos del funeral de su papá

    La forma en que Jessica Cediel afronta el duelo por la pérdida de su padre generó un intenso debate en redes sociales, por eso la modelo respondió con firmeza a las críticas.

  La Kalle. Tuti Vargas / Foto: Instagram
    La Kalle. Tuti Vargas en la Revist Soho / Foto: Instagram
    La Kalle. Tuti Vargas / Foto: Instagram
    Farándula

    Tuti Vargas ya no puede más y anuncia que se distanciará de las redes sociales

    La influenciadora confesó que se dará un tiempo, pues su salud mental no está bien.

  Juan Diego Vanegas.PNG
    Captura de pantalla: Instagram
    Farándula

    El chef Juan Diego Vanegas revela detalles de la receta de su vida

    El hombre contrajo matrimonio hace unos días con la apneista Sofía Gómez

  La Kalle. Tuti Vargas en la Revist Soho / Foto: Instagram
    El impresionante video de Tuti Vargas en Tik Tok donde parece 'desafiar la gravedad'
    La Kalle. Tuti Vargas en la Revist Soho / Foto: Instagram
    Farándula

    VIDEO: Tuti Vargas confesó que hace poco padeció de depresión

    La creadora de contenido hizo un llamado a sus seguidores para no creer que la vida de los influenciadores es perfecta.

  La Kalle - Tuti Vargas bailando sensual en la playa - Foto Instagram
    La Kalle - Tuti Vargas bailando sensual en la playa - Foto Instagram
    Farándula

    Tuti Vargas acepta propuesta de matrimonio bajo las auroras boreales de Finlandia

    A menos 16 grados y en Luna llena, la influencer le dio el sí a su novio.

  Foto: Tuti Vargas en Instagram
    Foto: Tuti Vargas en Instagram
    Foto: Tuti Vargas en Instagram
    Farándula

    Tuti Vargas estaría estrenando novio y todos quieren saber quién es el guapo afortunado

    La influencer compartió imágenes de un viaje romántico a Cartagena con quien sería su nueva pareja

  Tuti Vargas // FOTO: Instagram
    Tuti Vargas incendió las redes con su envidiable cintura de avispa
    Tuti Vargas // FOTO: Instagram
    Farándula

    Tuti Vargas incendió las redes con su envidiable cintura de avispa

    Muchos aseguran que la youtuber posee la cintura más 'perfecta' del país.

  Foto: Tuti Vargas / Instagram
    “Parece una muñeca”, Tuti Vargas dejó loquitos a los fans con foto en bikini
    Foto: Tuti Vargas / Instagram
    Farándula

    “Parece una muñeca”, Tuti Vargas dejó loquitos a los fans con foto en bikini

    La hermosa influencer presumió su cintura pequeñita en un recuerdo de un día de playa.

  Tuti Vargas / Foto: Instagram
    ¿No tiene cucos? Tuti Vargas desconcentró a sus fans con una foto agachada frente al espejo
    Tuti Vargas / Foto: Instagram
    Farándula

    ¿No tiene cucos? Tuti Vargas desconcentró a sus fans con una foto agachada frente al espejo

    La pose que hizo despertó la curiosidad en más de uno que sin pena le preguntó por su ropa interior.

  Foto: Tuti Vargas / Instagram
    ¡Parece una mansión! Tuti Vargas se compró un apartamentazo y lo presumió en redes
    Foto: Tuti Vargas / Instagram
    Farándula

    ¡Parece una mansión! Tuti Vargas se compró un apartamentazo y lo presumió en redes

    La instagramer está feliz y está trabajando en la decoración.

