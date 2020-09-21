La Kalle Tuti Vargas
Tuti Vargas
-
Jessica Cediel rompe el silencio por críticas a fotos del funeral de su papá
La forma en que Jessica Cediel afronta el duelo por la pérdida de su padre generó un intenso debate en redes sociales, por eso la modelo respondió con firmeza a las críticas.
-
Tuti Vargas ya no puede más y anuncia que se distanciará de las redes sociales
La influenciadora confesó que se dará un tiempo, pues su salud mental no está bien.
-
El chef Juan Diego Vanegas revela detalles de la receta de su vida
El hombre contrajo matrimonio hace unos días con la apneista Sofía Gómez
-
VIDEO: Tuti Vargas confesó que hace poco padeció de depresión
La creadora de contenido hizo un llamado a sus seguidores para no creer que la vida de los influenciadores es perfecta.
-
Tuti Vargas acepta propuesta de matrimonio bajo las auroras boreales de Finlandia
A menos 16 grados y en Luna llena, la influencer le dio el sí a su novio.
-
Tuti Vargas estaría estrenando novio y todos quieren saber quién es el guapo afortunado
La influencer compartió imágenes de un viaje romántico a Cartagena con quien sería su nueva pareja
-
Tuti Vargas incendió las redes con su envidiable cintura de avispa
Muchos aseguran que la youtuber posee la cintura más 'perfecta' del país.
-
“Parece una muñeca”, Tuti Vargas dejó loquitos a los fans con foto en bikini
La hermosa influencer presumió su cintura pequeñita en un recuerdo de un día de playa.
-
¿No tiene cucos? Tuti Vargas desconcentró a sus fans con una foto agachada frente al espejo
La pose que hizo despertó la curiosidad en más de uno que sin pena le preguntó por su ropa interior.
-
¡Parece una mansión! Tuti Vargas se compró un apartamentazo y lo presumió en redes
La instagramer está feliz y está trabajando en la decoración.