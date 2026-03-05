Reconocido actor de televisión anuncia que le queda poco tiempo de vida y se despide

El actor norirlandés Finnian Garbutt, reconocido por su papel como el agente Ryan Power en la serie policial Hope Street, confirmó a sus 28 años que le queda poco tiempo de vida, dicho anunció lo hizo mediante una carta que compartió en sus redes sociales confirmando que ha entrado en la etapa final de su vida debido a un agresivo cáncer de piel.

Garbutt comentó que hace cuatro años fue diagnosticado con melanoma en etapa 3. Desde entonces, el actor se sometió a tratamientos intensos y cirugías complejas, incluyendo una intervención de 12 horas para extirparle 75 ganglios linfáticos. Sin embargo, pese a esta situación el actor mantuvo una actitud resiliente, continuando con sus proyectos profesionales.

Lastimosamente, se conoció que en agosto de 2024, el cáncer había progresado a etapa 4 marcó un punto de no retorno. Por lo cual, se conoció que en el último mes, el actor comenzó a experimentar fuertes dolores en la espalda y la cadera, lo que derivó en su ingreso hospitalario, el cual le mencionaron que la enfermedad se extendió rápidamente.



Recordemos que el actor también tuvo participación en la serie 'Casualty', en la película 'Housejackers' y en una obra de teatro de 'Romeo y Julieta' que se realizó en el Lyric Theatre de Belfast, por lo que era muy reconocido en el mundo de la actuación.

¿Cómo se despidió Finnian Garbutt de sus seres queridos?

Por medio de sus redes sociales, Finnian Garbutt explicó que desde la cama del hospital, decidió hacer pública su situación para evitar el desgaste emocional de comunicar la noticia individualmente a cada persona cercana. "Es realmente difícil decírselo a la gente individualmente y espero que ahora esté al aire libre para poder disfrutar del tiempo con mi increíble familia y amigos", expresó el actor.

“Lamento compartir que estoy entrando en las últimas etapas de mi vida”, de igual forma, aprovechó para celebrar sus logros personales y profesionales alcanzados durante estos años de lucha. Entre ellos, destacó su participación en 30 episodios de televisión, el protagonismo en una película próxima a estrenarse, la compra de su propia casa y, sobre todo, su matrimonio con su mejor amiga y el nacimiento de su hija.

Colegas de la industria como Bronagh Waugh y Anthony Boyle, así como el elenco de Hope Street, han enviado mensajes de cariño y admiración. Por otro lado, sus seguidores también le han mandado varios mensajes en redes sociales, al punto que le sugiriendo incluso que escriba tarjetas para que su hija pueda abrirlas en sus futuros cumpleaños.

Finnian Garbutt Foto: imagen tomada de redes sociales

Actualmente, el actor se encuentra bajo cuidados paliativos, enfocado en aprovechar cada segundo con sus seres queridos en un entorno de tranquilidad, hasta que llegue de tenerse que ir.

