Fallece querida integrante de Chespirito: "Para siempre en nuestra vecindad"

La historia de Chespirito no solo se construyó frente a las cámaras. También hubo un grupo de personas que trabajaron en silencio para que cada escena llegara a la pantalla con el ritmo y la calidad que lo hicieron famoso en toda América Latina.

Entre esas figuras estuvo Carmen Ochoa, una profesional que acompañó durante años el proyecto creado por Roberto Gómez Bolaños y que ahora es recordada como una pieza clave del equipo.

El nombre de Carmen Ochoa no era tan visible para el público como el de los actores, pero su labor fue determinante en varias etapas de producción. Ella se desempeñó como asistente, productora asociada y directora de cámaras dentro de los programas de Chespirito, ocupando cargos que exigían coordinación, precisión y un conocimiento profundo del formato televisivo.

Chespirito no fue solo un programa, sino un conjunto de relatos de humor que reunieron personajes como El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, El Doctor Chapatín y El Chómpiras.

En una época donde no era común hablar de universos narrativos en la televisión en español, este proyecto logró construir un mundo propio que aún hoy sigue siendo transmitido por señal abierta y plataformas digitales.

¿Quién era Carmen Ochoa en Chespirito?

En varias entrevistas, Gómez Bolaños siempre destacó que el éxito del programa no dependía únicamente de él, sino de un equipo completo que sostenía la producción. Carmen Ochoa fue parte de ese engranaje esencial que permitió que las grabaciones se realizaran con continuidad y orden durante años.

Según los registros de su trayectoria, en 1973 comenzó a trabajar como asistente de producción en “El Chavo del Ocho” y “El Chapulín Colorado”.

Ese rol lo mantuvo hasta mediados de 1977, etapa en la que el programa consolidó su formato y su audiencia. Más adelante, asumió el cargo de productora asociada y, posteriormente, el de directora de cámaras, una responsabilidad que la ubicó en el centro de las decisiones técnicas del set.

Durante los años 80, Carmen Ochoa produjo varios de los segmentos del programa “Chespirito” y permaneció vinculada al proyecto hasta 1985. Su trabajo se reflejaba en la coordinación de escenas, el manejo del equipo técnico y la supervisión de grabaciones, tareas que rara vez eran visibles para el público, pero que resultaban indispensables para que cada sketch saliera al aire.

Fallece querida integrante de Chespirito

Además de su trabajo técnico, tuvo una aparición especial interpretándose a sí misma en un segmento de “El Chavo del 8”, lo que la convirtió en una de las pocas integrantes del equipo detrás de cámaras que también apareció en pantalla dentro del universo del programa.

En las últimas horas se confirmó su fallecimiento, noticia que fue compartida desde la cuenta oficial de Chespirito en Instagram. En el mensaje se destacó su papel como productora, directora y amiga cercana del elenco. La publicación incluyó fotografías históricas de Carmen junto a los actores y junto a Gómez Bolaños en salas de edición, imágenes que datan de las décadas del 70 y 80.