La Chilindrina sufre aparatosa caída en pleno teatro, ¿una alarma sobre su salud?

La Chilindrina sufre aparatosa caída en pleno teatro, ¿una alarma sobre su salud?

A sus 78 años, María Antonieta de las Nieves sufrió una caída en un teatro, semanas después de una hospitalización de emergencia en Perú que ya había preocupado a sus seguidores.

La Chilindrina sufre aparatosa caída en pleno teatro
María Antonieta de las Nieves, conocida como ‘La Chilindrina’
Foto: Instagram de María Antonieta de las Nieves
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 08:43 a. m.

