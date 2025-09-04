La Chilindrina sufre aparatosa caída en pleno teatro, ¿una alarma sobre su salud?

La entrañable figura de María Antonieta de las Nieves, mundialmente conocida como ‘La Chilindrina’, se encuentra nuevamente en el centro de la atención, aunque no por su trabajo en los escenarios, sino por su estado de salud.

Un video que se viralizó rápidamente muestra a la actriz de 78 años sufriendo una aparatosa caída en el Teatro de los Insurgentes de la Ciudad de México, lo que desató una nueva ola de preocupación entre sus admiradores.

El incidente ocurrió mientras la artista asistía para disfrutar del musical “Cabaret, La Tía Sandra”. En las imágenes, se observa cómo De las Nieves camina sola por un pasillo cuando, de repente, tropieza con un escalón o pierde el equilibrio, cayendo sobre la silletería.

Aunque intentó reincorporarse por sí misma, dos mujeres acudieron de inmediato para ayudarla a ponerse de pie tomándola por los hombros.

Si bien algunos medios locales reportaron que el suceso no fue más que un susto y que la actriz no requirió atención médica especializada, la ausencia de un comunicado oficial por parte de ella o sus familiares ha dejado un manto de duda.

¿Por qué hospitalizaron a la Chilindrina?

Este percance cobra mayor relevancia al ocurrir pocos días después de que la actriz fuera dada de alta de un hospital. El pasado 20 de agosto, María Antonieta de las Nieves fue internada de emergencia durante una gira por Perú.

En ese país ya había mostrado señales preocupantes, como dificultades para hablar con fluidez y para movilizarse. Los primeros informes de medios internacionales apuntaban a un cuadro de ansiedad severa y un desbalance de sodio asociado a un posible daño neurológico.

Frente a la creciente alarma, la propia actriz buscó calmar a sus seguidores a través de sus redes sociales tras ser dada de alta.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, explicó que su quebranto de salud se debió a "una fuerte deshidratación que me bajó el sodio". Aseguró encontrarse ya en casa, descansando y dedicándose a actividades que le gustan, como la pintura.

María Antonieta de las Nieves o más conocida como 'La Chilindrina' Foto tomada de @lachilindrina_oficial

A pesar de sus esfuerzos por tranquilizar al público, este nuevo accidente volvió a poner su condición física bajo el escrutinio público.

La preocupación de sus seguidores no ha hecho más que aumentar, especialmente después de que el video de la caída demostrara que aún podría tener problemas de equilibrio.

Mientras tanto, la legendaria comediante se ha mantenido activa profesionalmente. Recientemente participó en la bioserie de HBO sobre la vida de Chespirito, titulada ‘Sin querer queriendo’. En esta producción, no solo interpretó a la secretaria del "Tigre" Azcárraga, sino que también asesoró a la actriz Paola Montes de Oca en la construcción de su personaje.

La carrera de María Antonieta de las Nieves sigue vigente, pero hoy, la principal pregunta de sus millones de fans en todo el mundo no es sobre su próximo proyecto, sino sobre su bienestar.

