La Chilindrina reaparece desde el hospital con impactante mensaje, ¿en sus últimas?

En los últimos días la atención de gran parte del mundo se centró en la salud de María Antonieta de las Nieves o más conocida como ‘La Chilindrina’ tras conocerse que fue hospitalizada de emergencia, sin embargo, la actriz reapareció desde el hospital y aclaró la verdad y lo que ocurrió con este episodio de su salud.

Se trata de un video publicado en la red social Instagram el 26 de agosto en el que aparece la actriz expresando su agradecimiento a todas las personas que se preocuparon por ella, así mismo, explicó que la situación que vivió se presentó mientras se encontraba atendiendo varios compromisos profesionales.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud; durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, agregó la actriz de 78 años en su red social de Instagram, mandado un mensaje a sus seguidores.



Sumado a esto, compartió un vídeo en el que explica que sigue haciendo sus dibujos, sigue haciendo sus bromas y las diferentes cosas que tiene que hacer; mientras hace el retrato de un león comentó que: “la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen bien también, como la estoy pasando yo. Gracias, los quiero mucho”.

¿Qué más se conoció de ‘La Chilindrina’?

Previo al mensaje de ‘La Chilindrina’ en su red social de Instagram, su hija, Verónica Fernández, ya se había referido al estado de salud a la revista mexicana TV Notas afirmando que: “A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar.”

Recordemos que el pasado martes 26 de agosto se conoció que María Antonieta de las Nieves atravesó un delicado momento de salud al saberse que estaba hospitalizada desde el día miércoles 20 de ese mismo mes, esto debido a síntomas asociados a un posible deterioro neurológico.

“Los médicos la valoraron detenidamente y resultó que está baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico”, se puede leer en el reporte médico que fue compartido por TV Notas, sumado al mensaje que compartió una fuente cercana de la actriz donde se mostraba la preocupación.

“Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte”, expresó.

