Laura de León y Salomón Bustamante despiertan rumores de ruptura amorosa, ¿separación?

La vida íntima de las figuras públicas suele ser objeto de curiosidad tanto para sus admiradores como para los medios, y el caso de la actriz y cantante Laura de León y su esposo, el presentador Salomón Bustamante, no ha pasado desapercibido.

Lee más: Actor mexicano fue robado en Bogotá tras conocer mujeres por una app; las llevó al hotel

En las últimas semanas, crecientes comentarios sobre una posible separación han despertado interés, alimentados por señales que sugieren un enfriamiento en la relación.



Actualmente, Laura reside en Bogotá por compromisos profesionales y continúa enfocada en sus proyectos artísticos, entre ellos el espectáculo musical Planchando el despecho.

Mientras tanto, Bustamante habría optado por permanecer en Cartagena, donde desarrolla su actividad laboral. Esta distancia geográfica, sumada a la nula interacción en redes sociales, ha llevado a muchos a pensar que la pareja atraviesa una crisis.

Uno de los detalles más comentados fue el hecho de que Salomón dejó de seguir a Laura en Instagram, lo que desató una ola de especulaciones entre sus seguidores.

Publicidad

Además, las habituales muestras de afecto que ambos compartían en plataformas digitales han desaparecido por completo: ya no hay comentarios, reacciones ni gestos que antes eran parte de su dinámica pública.

El tema ganó aún más visibilidad cuando el periodista Ariel Osorio, conocido como el Gordo Ariel, abordó la situación en su programa La Corona TV, transmitido por Citytv.

Publicidad

Osorio, con trayectoria en el cubrimiento de la farándula, afirmó que no es sencillo dar noticias de este tipo, pero aseguró que una fuente cercana a Bustamante le confirmó que la ruptura ya sería un hecho.

“Según alguien del entorno laboral de Salomón, ellos ya no están juntos”, comentó el comunicador, aclarando que ni Laura ni Salomón han emitido declaraciones oficiales al respecto. Sin embargo, insistió en que la información proviene de un contacto confiable.

La falta de confirmación directa ha generado incertidumbre entre los seguidores, quienes analizan cada publicación en busca de pistas. Muchos recuerdan que la pareja se caracterizaba por mostrar públicamente su amor, proyectando una relación estable y sólida.

Lee más: " type="text/html" data-cms-ai="0">Blessd y Manuela QM se dejan ver juntos: "Eres luz como un rayo de sol"



¿Quién es el esposo de Laura de León?

El romance entre Laura de León y Salomón Bustamante estuvo lleno de momentos memorables. Contrajeron matrimonio civil en 2020, en plena pandemia.

Y un año después celebraron su boda religiosa el 7 de diciembre de 2021, en la emblemática Catedral de Cartagena. Fue un evento cargado de tradición caribeña, rodeado de familiares, amigos y personalidades del espectáculo.

Durante un tiempo, ambos compartieron con orgullo imágenes y recuerdos de aquella etapa, consolidándose como una de las parejas más queridas del entretenimiento nacional.

Publicidad

Otro detalle que generó conversación fue su decisión mutua de no tener hijos. En entrevistas, Laura explicó que, aunque en su infancia soñaba con una familia numerosa, con los años su enfoque cambió hacia sus metas personales y profesionales, algo que Salomón apoyó plenamente.

Mira también: Fallo a favor de Beéle tras ser víctima de violencia por parte de su exesposa