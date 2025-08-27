En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
FESTIVAL POPULAR AL PAQUE 2025
LINK CLASES DE NATACIÓN CON COMPENSAR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Laura de León y Salomón Bustamante despiertan rumores de ruptura amorosa, ¿separación?

Laura de León y Salomón Bustamante despiertan rumores de ruptura amorosa, ¿separación?

Rumores de separación rodean a Laura de León y Salomón Bustamante tras la falta de interacción en redes y su distancia geográfica.

Laura de León y Salomón Bustamante despiertan rumores de ruptura amorosa, ¿se separaron?
Laura de León, actriz colombiana / Salomón Bustamante, presentador
Foto: Instagram @salobustamante / @lauradeleonc
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: agosto 27, 2025 03:49 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad