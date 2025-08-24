Actor mexicano fue robado Bogotá tras conocer mujeres por una app; las llevó al hotel

Lo que parecía una noche de diversión terminó en una experiencia traumática para el actor Andrés de la Mora. El artista viajó a Bogotá por compromisos laborales y decidió, en medio de sus tiempos libres, conectarse a una aplicación de citas para conocer gente local. Lo que nunca imaginó fue que esa decisión lo llevaría a vivir uno de los episodios más peligrosos de su vida.

Según relató, todo comenzó cuando hizo match con una mujer que lo invitó a salir con su amiga y un compañero suyo. La noche transcurrió entre risas, música y baile en una reconocida zona de rumba en la calle 85.

Sin embargo, al cierre de los bares, las jóvenes le propusieron seguir la fiesta en el hotel donde se hospedaba. A simple vista, nada parecía fuera de lugar, incluso las mujeres se registraron en recepción con sus documentos.

El ambiente cambió de manera abrupta cuando, pocos minutos después de llegar al cuarto, el actor perdió el conocimiento. Al despertar, un día y medio más tarde, se encontraba hospitalizado, con heridas y sin recordar nada de lo ocurrido. La sorpresa y el desconcierto fueron mayores al enterarse de que había sido víctima de un robo orquestado.



Robo, desorientación y una investigación pendiente

Andrés de la Mora reveló que las mujeres lo habrían drogado y aprovecharon su estado de indefensión para llevarse dinero en efectivo, tarjetas bancarias, un celular y su computador personal, objeto de gran valor para su trabajo.

Según explicó, las pérdidas superaron varios miles de dólares. Un amigo que lo acompañaba esa noche también resultó afectado, aunque recibió una dosis menor de la sustancia que los delincuentes utilizaron.

El testimonio del guardia del hotel confirmó que las mujeres salieron del lugar apresuradas. Posteriormente, al ingresar a la habitación, el empleado encontró al actor gravemente herido y solicitó ayuda médica de inmediato.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, los exámenes clínicos no pudieron identificar con precisión la sustancia utilizada, lo que generó aún más incertidumbre.

De la Mora acudió a las autoridades para denunciar el caso, llevando incluso copias de las cédulas con las que las mujeres se habían registrado en el hotel. Sin embargo, según contó, no recibió la atención esperada: su declaración fue interrumpida en varias ocasiones y algunos de los datos aportados no fueron tomados en cuenta. Aun así, mantiene la esperanza de que se haga justicia y de que las responsables sean encontradas.



André De la Mora hace advertencia para quienes visitan la ciudad

El relato de este actor se ha convertido en un llamado de alerta tanto para turistas como para residentes de Bogotá. Aunque las aplicaciones de citas son hoy una forma común de socializar, también representan un riesgo cuando se utilizan sin precaución. En este caso, lo que comenzó como un plan amistoso terminó con un reconocido artista internacional en un hospital y con pérdidas económicas considerables.

La situación abre un debate sobre la seguridad en las ciudades y la importancia de verificar siempre con quién se interactúa. Para Andrés de la Mora, lo ocurrido no empaña su cariño hacia Colombia ni sus deseos de seguir trabajando en el país, pero sí deja una lección clara: la prudencia nunca está de más.

