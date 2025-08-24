En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
YEFERSON COSSIO PERDERÍA SU CASA
CASO VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Actor mexicano fue robado Bogotá tras conocer mujeres por una app; las llevó al hotel

Actor mexicano fue robado Bogotá tras conocer mujeres por una app; las llevó al hotel

El actor mexicano denunció que fue drogado y robado en un hotel de Bogotá tras conocer a dos mujeres en una aplicación de citas. Este es su testimonio.

Actor mexicano Andrés de la Mora fue víctima de robo tras cita con mujeres en app en Bogotá.jpg
Actor mexicano Andrés de la Mora fue víctima de robo tras cita con mujeres en app en Bogotá
Foto Instagram: @realelandid y Gemini IA
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: agosto 24, 2025 08:02 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad