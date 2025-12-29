¿Sin pareja? Este es el color de ropa interior que debes usar para atraer el amor en 2026

Con la llegada del Año Nuevo, muchas personas recurren a tradiciones y rituales populares con la esperanza de atraer aquello que desean para el ciclo que comienza.

Entre las costumbres más extendidas en varios países de América Latina se encuentra la elección del color de la ropa interior que se usa durante la noche del 31 de diciembre, una práctica que suele asociarse con deseos como el amor, la prosperidad o la salud.

Durante años, los colores amarillo y rojo han sido los más populares dentro de estas tradiciones. El amarillo se relaciona comúnmente con la abundancia económica y la buena fortuna, mientras que el rojo suele asociarse con la pasión y las relaciones amorosas.



Sin embargo, existe otra creencia que propone una alternativa distinta para quienes desean conseguir pareja en el Año Nuevo, alejándose de estos tonos tradicionales.

Color de ropa interior para tener pareja en 2026

La tradición señala que el color blanco es el más indicado para quienes buscan iniciar una relación sentimental o atraer una nueva pareja.

Este color no se vincula directamente con la pasión o el dinero, sino con conceptos como el nuevo comienzo, la claridad emocional y la apertura a experiencias diferentes.

La idea detrás de esta elección es empezar el año sin cargas del pasado y con una disposición más consciente frente a las relaciones afectivas.

De acuerdo con esta creencia, usar ropa interior blanca en la noche de Año Nuevo simboliza un cierre de ciclos y la intención de iniciar una etapa distinta en el plano sentimental.

No se trata únicamente de atraer a alguien, sino de establecer una base emocional más clara, dejando atrás relaciones fallidas o patrones que no dieron resultado en el pasado.

La tradición también indica que la prenda debe ser nueva y limpia, como representación de renovación.

Además, al momento de recibir la medianoche, se sugiere pensar de manera consciente en lo que se espera de una futura relación, en las cualidades que se valoran en una pareja y en aquello que no se desea repetir. Este componente reflexivo es parte central del ritual y va más allá del color en sí.

Junto a esta creencia, existen otras interpretaciones populares relacionadas con los colores de la ropa interior para Año Nuevo. Por ejemplo, el verde suele asociarse con la salud y el bienestar, el azul con la tranquilidad y la estabilidad emocional y el rosado con el romance y el afecto.

Estas asociaciones varían según la región y forman parte del imaginario colectivo que acompaña las celebraciones de fin de año.

Más allá de las supersticiones, estas tradiciones reflejan el deseo de muchas personas de comenzar el año con esperanza y metas claras, especialmente en el ámbito personal y afectivo.

La elección del color de la ropa interior se convierte así en un gesto simbólico que acompaña los propósitos y expectativas que se trazan al iniciar un nuevo ciclo.

En definitiva, para quienes buscan pareja en el Año Nuevo, la tradición propone dejar de lado el rojo y el amarillo y optar por el blanco, un color que representa renovación, apertura y nuevos comienzos, acompañado siempre de una intención clara al recibir el primer minuto del año.

