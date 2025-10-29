Tres agüeros para proteger tu hogar y limpiar energías negativas este 31 de octubre

La defensa energética del hogar debe comenzar con una purificación profunda. Se recomienda iniciar con la limpieza física tradicional.

Barrer la casa no es solo un acto de higiene; es un método simbólico para eliminar las malas vibras o energías densas que se hayan acumulado en el espacio personal.

Una vez que el espacio está despejado, se pueden introducir elementos específicos para bloquear el ingreso de cualquier negatividad residual.



Puedes leer: ¿Disfrazar tu carro o moto en Halloween puede traer una multa? Esto es lo que debes saber

Uno de los rituales de barrera más accesibles y poderosos involucra algo tan simple como la sal marina. Para una protección perimetral efectiva, se aconseja disolver un puñado de sal marina en agua y utilizar esta mezcla para limpiar minuciosamente los marcos de las puertas y ventanas.

Este acto, según las creencias, funciona como un bloqueo físico y etérico que impide la entrada de vibraciones indeseadas al hogar.

1. Humo o hierbas naturales

El humo de hierbas y resinas es históricamente reconocido como un agente limpiador por excelencia. Para el 31 de octubre, los sahumerios son una herramienta clave para purificar el ambiente.

Publicidad

Si buscas una limpieza profunda y aromática, puede encender carbón vegetal en un recipiente (siempre al aire libre, por seguridad) y añadir hierbas secas con propiedades protectoras probadas.

Entre las más recomendadas se encuentran el romero, el laurel o la salvia blanca. Otra alternativa altamente efectiva es el uso del incienso de ruda. La ruda es especialmente valorada por su capacidad de purificar el ambiente y se puede encontrar tanto en forma de incienso como en sahumerios.

Publicidad

Para aquellos que prefieren esencias más conocidas, el humo de sándalo o mirra también es un aliado. Al usar estos inciensos, es fundamental asegurarse de que el humo recorra toda la casa, prestando especial atención a los rincones y, sorprendentemente, a los espejos, ya que estos últimos son considerados portales o acumuladores de energía densa.

Este proceso tiene el fin de atraer la calma y disipar la pesadez energética.

Puedes leer: Alertan por retiro inmediato de dulces famosos en Halloween; riesgo potencialmente mortal

2. Amuletos o escudos personales

La protección no debe limitarse al hogar; el individuo también necesita blindarse. Un agüero simple pero efectivo es llevar consigo un poco de sal. Basta con colocar una pequeña cantidad de sal en un bolsillo, actuando como un amuleto de protección durante todo el día.

Otro consejo práctico se centra en la vestimenta. Si usted es una persona que percibe que atrae la negatividad con facilidad, se sugiere evitar los tonos oscuros, como el negro, o los colores intensos, como el rojo.

En su lugar, los expertos recomiendan optar por ropa de color claro. Los tonos claros se cree que reflejan la energía positiva, creando un efecto de "escudo" que lo hace menos permeable a las malas vibras circundantes.

Publicidad

3. Limón y luz blanca

Dos de los rituales más específicos y fáciles de realizar el 31 de octubre involucran el uso de un cítrico y una vela.

El ritual del limón: El limón es un potente absorbente de energías negativas. Para utilizarlo, simplemente parta un limón en cuatro pedazos y colóquelo detrás de la puerta principal de su casa.

Se cree que este cítrico absorberá cualquier energía negativa que intente ingresar a su espacio. Este ritual tiene una segunda parte crucial: al día siguiente, el limón debe ser desechado.

Es importante tirarlo fuera de la casa, pero nunca en el basurero, para que la energía absorbida no se estanque.

El limón es un potente absorbente de energías negativas. Para utilizarlo, simplemente parta un limón en cuatro pedazos y colóquelo detrás de la puerta principal de su casa. Se cree que este cítrico absorberá cualquier energía negativa que intente ingresar a su espacio. al día siguiente, el limón debe ser desechado. Es importante tirarlo fuera de la casa, pero nunca en el basurero, para que la energía absorbida no se estanque. La vela blanca: La luz es fundamental para la protección y la paz. Al caer la noche del 31 de octubre, encienda una vela blanca. El color blanco simboliza la pureza y su luz actúa como un escudo energético, irradiando protección y paz al ambiente.

A pesar de la recomendación de la vela blanca, algunos expertos aconsejan no encender velas abiertas, especialmente si coincide con la luna llena de Halloween, pues la luz lunar se encargaría de la iluminación energética necesaria.

Publicidad

Finalmente, si bien la protección es la prioridad en esta fecha, quienes buscan atraer elementos positivos pueden realizar rituales complementarios, como el de la abundancia, que consiste en colocar 7 granos de arroz, una pizca de avena y brotes de alfalfa en un recipiente de barro o cerámica.